Ferrari, si parte! Tutte le novità della nuova monoposto SF-25

La Ferrari ha ufficialmente svelato la sua nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2025, la SF-25, con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton tenteranno di riportare il titolo iridato a Maranello dopo 17 anni di attesa. Dopo la presentazione della livrea ‘Racing Red’, caratterizzata da una tonalità di rosso più scura con finitura opaca, la vettura è scesa in pista a Fiorano per il primo shakedown, con Leclerc al mattino e Hamilton nel pomeriggio.

📢 All’O2 Arena di Londra, tutti i team di F1 hanno svelato le loro livree in un’unica, epica serata! 🚀 Ferrari ha presentato la nuova SF-25, frutto di mesi di lavoro. OMR è orgogliosa di essere al fianco della Scuderia come technical partner! 🏎️🔥#OMR #Ferrari #F1 pic.twitter.com/LMGXYPZqjq — OMR Automotive (@OMRAutomotive) February 19, 2025

Questa prima uscita ha permesso di analizzare le differenze tra la nuova SF-25 e la precedente SF-24. La SF-25 rappresenta un’evoluzione sotto ogni aspetto, ma con un cambiamento radicale a partire dal layout. Il telaio è più lungo di 25 millimetri nella parte anteriore e l’abitacolo è stato spostato più indietro, modificando il baricentro della vettura e trasferendolo verso il posteriore.

Queste modifiche strutturali influiranno sulla distribuzione dei pesi e sul comportamento dinamico dell’auto. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la sospensione anteriore, che passa dallo schema push-rod a quello pull-rod. Questo non ha impatti diretti sulla meccanica, ma ha un’importante influenza sull’aerodinamica, migliorando il flusso d’aria e aumentando i margini di sviluppo.

Rispetto alla SF-24, la SF-25 presenta un avantreno completamente rivisitato, con un muso più stretto, pance e bocche dei radiatori ridisegnate (ora dotate di una visiera) e fiancate molto più scavate nella parte inferiore. Gli scalini del fondo risultano meno sporgenti e adottano una sagoma seghettata con quattro denti per generare vortici aerodinamici utili alla stabilità della vettura.

Restano invece invariati alcuni elementi come l’airscope triangolare e i flap verticali laterali all’halo. Il cofano motore è più rastremato rispetto alla SF-24, con il cosiddetto ‘bazooka’ più snello. Le sospensioni posteriori non hanno subito una rivoluzione architettonica come quelle anteriori, ma presentano un nuovo posizionamento di barre e ammortizzatori, pensato per migliorare il grip in trazione.

Ferrari, la stagione del riscatto

L’ala posteriore mantiene il mono-pilone, ma presenta una conca più accentuata al centro del flap fisso e nuovi attacchi laterali per l’ala mobile. Per quanto riguarda gli elementi interni, la scatola del cambio in carbonio dovrebbe essere più corta rispetto alla SF-24, mentre il fondo è un’evoluzione di quello utilizzato nella parte finale della scorsa stagione.

La power unit 066/15, pur rimanendo invariata in termini di architettura e potenza a causa del congelamento regolamentare, dovrebbe presentare miglioramenti significativi in termini di affidabilità e durata, consentendo alla Ferrari di sfruttare al massimo il suo potenziale per tutto il campionato. Le modifiche apportate alla SF-25 dimostrano l’intenzione della Ferrari di compiere un deciso passo in avanti rispetto alla stagione precedente.

Con un nuovo assetto aerodinamico, una migliore gestione del peso e un’ottimizzazione delle sospensioni, la scuderia di Maranello punta a essere protagonista nel Mondiale di Formula 1 2025. Sarà sufficiente per riportare il Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio? Leclerc e Hamilton sono pronti a scoprirlo in pista.

Leggi anche: