Ferrari, l’inviata speciale rivela i “segreti” della Rossa: “La verità sul rapporto fra Hamilton e Leclerc”

Mara Sangiorgio, una delle giornaliste più rispettate nel mondo della Formula 1, ha condiviso alcune riflessioni sulla presenza di Lewis Hamilton in Ferrari e sul rapporto con Charles Leclerc. L’inviata di SkySport F1, che da anni segue da vicino le dinamiche della pista e dei box, ha analizzato con grande attenzione le prime settimane di convivenza tra i due piloti all’interno della Scuderia di Maranello.

L’immagine è quantomai esplicativa: striscione Ferrari, Leclerc, Hamilton. Tutto insieme. La gente ci sarebbe stata comunque. Certamente Ham ha portato più persone che se ci fosse stato zhou ma la narrativa tossica è che fossero lì solo perché c’è lui. pic.twitter.com/nPdLTzF2Zt — Marco Mazzoni (@shen_lei) January 22, 2025

Il debutto di Hamilton a Fiorano è stato un momento emozionante. “È stata una giornata storica, è stato fantastico assistere ai primi metri in pista di Hamilton”, ha raccontato Mara in un’intervista a primadituttomilano.it. La giornalista ha ricordato che quel momento ha ricordato l’accoglienza che solo Michael Schumacher aveva ricevuto in passato a Maranello.

Riguardo all’operazione Hamilton in Ferrari, Sangiorgio si è sbilanciata parlando di una carriera che potrebbe concludersi con il Cavallino Rampante, concludendo che “Lewis ha ancora la fame e le potenzialità per dire la sua, sarà uno stimolo per tutto l’ambiente.” In questo primo mese di convivenza, la presenza di Hamilton ha inevitabilmente avuto un impatto su Charles Leclerc.

Sangiorgio, pur riconoscendo che “l’ombra di Hamilton è ingombrante“, ha visto questa situazione come un’opportunità per Leclerc di crescere ulteriormente. “Per Charles sarà uno stimolo, soprattutto in alcune fasi della gara, ma anche lui ha voglia di vincere il suo primo titolo“, ha affermato, sottolineando come la stagione possa essere avvincente per entrambi i piloti.

L’ingresso di Hamilton in Ferrari rappresenta anche una grande operazione di marketing. Sangiorgio ha evidenziato che questo “è un matrimonio a tutto tondo sotto tanti punti di vista,” aggiungendo che i benefici per entrambi i marchi sono indiscutibili. Non si tratta solo di una mossa pubblicitaria, ma di una partnership tra due icone globali che si tradurrà in vantaggi concreti anche sul piano economico.

Ferrari, a grandi passi verso la nuova stagione

Guardando al futuro della stagione, la giornalista ha fatto un pronostico sulle posizioni di testa nel Mondiale di F1. Secondo Mara, Ferrari, McLaren e Red Bull sono le squadre che si contenderanno il titolo, con Verstappen sempre protagonista. Tra i piloti emergenti, un particolare interesse va a Kimi Antonelli, che Mara segue con affetto anche per il suo legame con l’Italia.

Intanto l’ingresso di Hamilton in Ferrari ha avuto un effetto dirompente. Il sito della Scuderia è andato in tilt dopo il lancio dei nuovi prodotti di merchandising, tra cui ovviamente quelli con il numero 44 del pilota inglese. Nonostante i prezzi elevati, la domanda è stata talmente alta che molti articoli sono andati esauriti in poche ore.

Intanto, a Maranello, si lavora con grande intensità per il debutto della nuova Ferrari SF-25. Dopo i test a Barcellona, dove Hamilton e Leclerc hanno accumulato chilometri preziosi, il team si prepara a presentare la nuova monoposto. La presentazione ufficiale avverrà prima a Londra, il 18 febbraio, in un evento organizzato dalla Fia, e poi il 19 febbraio a Maranello, quando sarà svelato il nuovo progetto in dettaglio.

Leggi anche: