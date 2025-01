Formula 1, Ferrari al lavoro a Barcellona: Hamilton e Leclerc testano la SF-23

La stagione di Formula 1 entra nel vivo con la Ferrari che torna in pista per i primi test del 2025. Dopo l’annuncio del debutto di Lewis Hamilton al volante della SF-23 a Fiorano, il team di Maranello è ora a Barcellona per completare il programma Testing Previous Cars stabilito dalla FIA. I test si svolgono sul circuito di Montmelò (in Catalogna), da oggi fino al 30 gennaio, con un programma che prevede il completamento di 1.000 km da parte dei due piloti ufficiali.

Il primo a scendere in pista oggi è stato il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, che ha avuto l’opportunità di testare la SF-23, la macchina che Ferrari ha utilizzato la scorsa stagione. Il test fa parte dei regolamenti FIA, che consentono alle squadre di completare questi chilometri con le vetture precedenti in preparazione per la stagione successiva.

Dopo Hamilton, sarà la volta di Charles Leclerc, che avrà l’occasione di proseguire il lavoro sui set-up e sulle sensazioni della macchina. Mentre il lavoro con la SF-23 si concentra su un test essenziale per raccogliere dati importanti, Ferrari ha già un occhio al futuro.

A Montmelò, la Ferrari scenderà in pista anche il 4 e 5 febbraio, quando inizierà il programma di sviluppo in collaborazione con McLaren sulle gomme per la stagione 2026. La SF-24, già una macchina vincente con 5 gare conquistate lo scorso anno, sarà modificata nelle sospensioni e nei carichi aerodinamici per ottimizzare il lavoro sulle gomme future, un passo fondamentale per la preparazione alle prossime sfide.

Con il Gran Premio di Melbourne che segnerà l’inizio del Mondiale F1 2025 il 16 marzo, la Ferrari ha in programma altre importanti date da segnare sul calendario. Il 18 e il 19 febbraio, due eventi significativi animeranno l’attesa pre-stagionale. Il 18 si terrà un grande evento alla O2 Arena di Londra, dove tutte le scuderie presenteranno le nuove livree delle loro monoposto per la stagione, ma senza svelare le vetture stesse.

La Ferrari presenterà ufficialmente la sua nuova monoposto per il campionato 2025 il 19 febbraio, un momento tanto atteso da tifosi e appassionati di motori. La casa di Maranello è già al lavoro per affrontare la nuova stagione. I test con la SF-23 sono solo il primo passo per una squadra che ha in mente un 2025 da protagonista, con il sogno di riportare le Rosse alla vittoria in Formula 1.

