Ferrari, è delirio: tifosi impazziti per l’esordio di Lewis Hamilton, com’è andata

Lewis Hamilton ha ufficialmente iniziato la sua avventura alla Ferrari questa mattina alle 9.16, quando il motore della Rossa numero 44 si è acceso per la prima volta. Il sette volte campione del mondo è sceso in pista per un giro d’installazione, salutando la folla accorsa lungo le reti di protezione della pista modenese nonostante la nebbia e il freddo.

Hamilton ha scelto di tornare alle origini per quanto riguarda il casco, sfoggiando un giallo che richiama i suoi esordi in Formula 1. Questo dettaglio non è solo un tributo personale, ma si lega anche alla tradizione Ferrari: il “Giallo Modena” è infatti uno dei colori storici del marchio, spesso celebrato in livree speciali come quelle di Monza. L’accostamento tra giallo e rosso unisce l’identità di Hamilton a quella del Cavallino Rampante, in un mix di tradizione e innovazione.

Durante la mattinata di test sulla pista di Fiorano, Hamilton si è confrontato con condizioni difficili a causa dell’umidità e della pioggia. Nel primo stint, composto da circa dieci giri, ha alternato ritmi lenti e sostenuti, con alcune prove di partenza e burnout. Alle 10.30 è tornato in pista per un secondo stint con gomme Pirelli White Hard demo, adottando un approccio prudente ma incappando in alcuni bloccaggi, soprattutto al tornantino, e in un lungo in Curva 1.

Ferrari, Lewis Hamilton con il casco giallo

La terza sessione, iniziata alle 10.40, è stata caratterizzata da altri bloccaggi nelle curve principali e si è conclusa con una prova di partenza prima del rientro ai box. Alle 11.07 Hamilton ha completato un quarto run di soli cinque giri, segnato ancora da bloccaggi e da una prova di partenza, fino a quando la pioggia ha interrotto temporaneamente le attività.

A metà giornata, il campione britannico aveva accumulato un totale di 25 giri al volante della SF-23. Un debutto cauto ma significativo, che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera e nel rapporto tra il sette volte campione del mondo e la tradizione Ferrari. I tifosi accorsi in massa hanno tributato ovazioni e si sono dimostrati entusiasti di questa nuova avventura, mentre il pilota non ha risparmiato i saluti ai suoi nuovi fan.

