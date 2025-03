F1: analisi e statistiche del GP Australia

Formula 1 è tornata sotto i riflettori con il Gran Premio d’Australia, segnando l’inizio della stagione 2025. Dopo una lunga pausa, i team sono nuovamente in pista per affrontare le prime sfide della stagione. L’Albert Park di Melbourne è stato teatro del primo assaggio di competizione reale, con le prove libere che hanno fornito i primi indizi sulle prestazioni delle vetture. Le aspettative sono alte, con i fan in trepidante attesa di vedere come si evolverà la competizione tra i top team, quali McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes.

Prestazioni delle scuderie nelle FP1

Le prime prove libere (FP1) al Gran Premio d’Australia hanno visto tutte le principali scuderie in azione, fornendo un quadro iniziale delle potenzialità delle vetture. Ecco le principali osservazioni:

McLaren ha mostrato una stabilità e velocità notevoli, con Norris e Piastri che sembrano ben preparati per la stagione.

ha mostrato una stabilità e velocità notevoli, con e che sembrano ben preparati per la stagione. Ferrari , grazie a Leclerc e Hamilton , sembra mantenere una buona aderenza al gruppo di testa con la nuova monoposto SF-25.

, grazie a e , sembra mantenere una buona aderenza al gruppo di testa con la nuova monoposto SF-25. Red Bull e Mercedes appaiono più distanti, con Verstappen e Russell che devono ancora trovare il giusto ritmo.

Il circuito di Melbourne offre sfide uniche rispetto a quello del Bahrain, con un asfalto e un clima che differiscono notevolmente. L’assetto delle vetture deve adattarsi a queste condizioni per ottimizzare le prestazioni.

Con il semaforo verde delle FP2, i team hanno l’opportunità di mettere a punto le strategie per le qualifiche e il passo gara. La simulazione delle qualifiche diventa cruciale per comprendere le vere potenzialità delle vetture in condizioni di gara.

Con le FP1 concluse, l’attenzione si sposta ora sulla seconda sessione di prove libere, dove ci si aspetta che i team mettano in campo ulteriori miglioramenti e adattamenti strategici. Le differenze tra le scuderie iniziano a delinearsi, ma il grande punto interrogativo resta: chi riuscirà a imporsi come leader della stagione?

