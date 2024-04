Fiordaliso aggiorna i fan su Beatrice e Garibaldi – I concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello si sono ritrovati lo scorso week end per festeggiare il compleanno di Vittorio Menozzi. Non si sa se il modello di Parma avesse invitato tutti i suoi ex compagni di avventura, ma di sicuro all’appello mancavano Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Ed erano attesissimi: i fan infatti erano ansiosi di vederli proprio per capire come vanno le cose tra loro. (continua a leggere dopo le foto)

Fiordaliso aggiorna i fan su Beatrice Luzzi e Garibaldi

L'assenza di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ha dato il via ad una serie di teorie sul web. Secondo alcuni commentatori del "Grande Fratello" i due avrebbero deciso seriamente di provare a ricostruire il loro rapporto che era sbocciato dentro la casa e poi naufragato, a detta di Beatrice, per colpa di Anita Olivieri. L'attrice e il bidello si starebbero frequentando di nascosto e lontano da tutti per non avere pressioni.

Come stanno le cose tra Beatrice Luzzi e Garibaldi?

Ma è davvero così? Dall’uscita dal loft di Cinecittà Beatrice Luzzi ha sempre affermato che con Giuseppe Garibaldi ha intenzione di costruire un rapporto ma non di tipo amoroso. E questo per una serie di ragioni. Il primo su tutti è la differenza di età. Il calabrese invece vorrebbe riprovarci, come ha fatto capire anche ai microfoni di “Verissimo”.

