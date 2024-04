Il mondo del calcio, come un prezioso reticolo familiare, ha visto emergere numerosi “figli d’arte”. Questi calciatori hanno ereditato il talento dai loro genitori, spesso celebri figure del passato. Attraverso le generazioni, il pallone è stato tramandato da padre a figlio, creando una sorta di legame indissolubile tra le glorie del passato e i talenti emergenti. Scopriamo chi i figli di calciatori che, volendo seguire le orme dei padri, sono diventati loro stessi calciatori.

Enrico e Federico Chiesa

Enrico Chiesa è stato uno degli attaccanti italiani più iconici degli anni 90′ indossando le maglie di Parma e Fiorentina.

Proprio in maglia Gigliata ha avuto il proprio imprinting calcistico anche il figlio Federico che ora milita nella Juventus. A differenza del padre, Federico è riuscito anche a conquistare un ruolo fondamentale in Nazionale riuscendo a vincere l’Europeo nel 2020.

Johann e Jordi Cruyff

Il grande Johan Cruyff, icona dell’Ajax e del Barcellona, ha lasciato un’eredità calcistica inestimabile. Suo figlio Jordi ha seguito le sue orme, giocando anch’egli per l’Ajax e altre squadre.

Oggi è un dirigente del Barcellona, club che recentemente ha intitolato lo stadio della seconda squadra e della sezione femminile a suo padre Johan.

Dinastia Maldini

Cesare Maldini, difensore leggendario del Milan e della Nazionale, ha trasmesso il suo talento al figlio Paolo Maldini.

Diventato una leggenda vivente del calcio italiano, Paolo ha vissuto una carriera straordinaria nel Milan, dove ha anche avuto un passato da dirigente vincendo l’ultimo Scudetto nel 2021. Oggi suo figlio Daniel è pronto a raccogliere il testimone vestendo la maglia del Monza.

George e Timothy Weah

George Weah, ex attaccante liberiano e vincitore del Pallone d’Oro, ha visto suo figlio Timothy Weah emergere nel calcio professionistico.

Timothy ha giocato per il Paris Saint-Germain, nel Lille e ora milita nella Juventus, squadra che il padre George non ha mai nascosto di tifare nonostante il suo stretto legame con il Milan.

Lilian e Marcus Thuram

Lilian Thuram, difensore francese campione del mondo, ha trasmesso la sua passione per il calcio al figlio Marcus. Marcus Thuram ha giocato nel Borussia Mönchengladbach e ora si appresta a scrivere nuove pagine di storia in Serie A vestendo la maglia dell’Inter.

Nel mondo del calcio oltre a Marcus c’è anche un secondo Thuram, fratello del nerazzurro e anch’egli figlio di Lillian, che milita nel Nizza e si chiama Khéphren. Il secondo genito della famiglia Thuram sta facendo molto bene in Ligue1, tanto da aver attirato le attenzioni del Milan.

Diego e Giovanni Simeone

Diego Simeone, noto allenatore e ex calciatore argentino, ha visto suo figlio Giovanni Simeone giocare per squadre come la Fiorentina e il Cagliari prima di fare il salto di qualità approdando al Napoli, club con il quale ha vinto lo Scudetto la passata stagione.

A differenza del padre, centrocampista, Giovanni ha deciso di intraprendere la carriera di centravanti. Seppur non sia un bomber di razza è riconosciuto all’unanimità come un attaccante intelligente e bravissimo nel pressare i difensori avversari.

Francesco e Christian Totti

Il figlio di Francesco Totti, leggenda della Roma, ha intrapreso la carriera calcistica. Anche se ancora giovane, il suo nome è già associato a grandi aspettative.

Dopo aver iniziato la carriera nelle giovanili ovviamente della Roma, oggi Christian Totti si è trasferito a Madrid dove milita tra e fila della Primavera del Rayo Vallecano.

Danny e Daley Blind

Figlio di Danny Blind, ex difensore dell’Ajax e attuale vice allenatore della Nazionale olandese, Daley ha giocato per l’Ajax e il Manchester United fino ad arrivare nella Liga dove veste la maglia del sorprendente Girona in questa stagione.

Patrick e Justin Kluivert

Il figlio di Patrick Kluivert, ex attaccante olandese di Ajax e Barcellona, ha giocato per l’Ajax e la Roma riprendendo le orme del padre che in Serie A ha indossato senza troppa fortuna la divisa del Milan.

Oggi Justin milita in Premier League giocando nel Bournemouth e in questa stagione ha totalizzato 7 gol in 28 gare disputate.

Questi “figli d’arte” portano con sé il peso delle aspettative e l’onore di portare avanti il nome delle loro famiglie nel mondo del calcio. La loro eredità è un tributo alle glorie passate e una speranza per il futuro del gioco più amato al mondo.

