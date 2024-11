Festa di nozze finisce in tragedia, bus cade nel fiume: 14 morti e 10 dispersi – Almeno 14 persone sono morte e altre 10 risultano disperse a causa di un incidente. Secondo quanto riferiscono i media l’autobus con a bordo 25 persone è precipitato in un fiume. (continua a leggere dopo le foto)

Festa di nozze finisce in tragedia, bus cade nel fiume: 14 morti e 10 dispersi

Una notizia drammatica arriva dall’estero. Un autobus con 25 persone a bordo è precipitato in un fiume. Il sinistro è avvenuto nei pressi della regione montuosa di Gilgit-Baltistan, nel nord del Pakistan. La tragedia si è verificata nella serata di ieri, martedì 12 novembre 2024. Il bilancio è choc: almeno 14 persone sono morte e altre 10 risultano disperse, come rendono noto oggi i servizi di emergenza. (continua a leggere dopo le foto)

Pakistan, bus cade nel fiume: 14 morti e 10 dispersi

Ancora sangue sull’asfalto. Martedì sera un bus che trasportava 25 passeggeri è caduto nel fiume Indo, il fiume più importante del Pakistan, vicino al confine del distretto di Diamer, nel nord del paese. 14 di loro, come dicevamo, sono morti e 10 sono ancora dispersi. Per ora è stato soccorso vivo un solo passeggero, che è ferito. Le autorità locali hanno detto che l’incidente si sarebbe verificato perché il conducente stava andando troppo veloce. L’autista, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del bus, che è poi finito nel fiume.

