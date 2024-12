Home | Il famoso imprenditore muore in montagna: precipitato per 150 metri

Il famoso imprenditore muore in montagna: precipitato per 150 metri – Una caduta di 150 metri, nelle grotte di Montserrat, un luogo che amava e conosceva bene. Isak Andic, 71 anni, fondatore e proprietario del marchio di moda Mango, patron dell’eleganza alla portata di tutti, è morto ieri mattina durante una gita con la moglie e il più piccolo dei tre figli, scivolando lungo un sentiero. Andic è precipitato a pochi passi da Collbató, in Catalogna. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Il famoso imprenditore muore in montagna: precipitato per 150 metri

È caduto in un burrone mentre visitava l’area delle noti grotte del Salnitre, nel massiccio di Montserrat, in Catalogna. Isak Andic, 71 anni, fondatore e proprietario del noto marchio di moda Mango, è morto così sabato 14 dicembre durante un’escursione a Collbató, nella provincia di Barcellona. A darne la notizia è il quotidiano spagnolo El País. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Edoardo Bove, le prime notizie dall’ospedale: le sue condizioni dopo il grave malore in campo

Leggi anche: Firenze, Edoardo Bove ha un malore in campo, partita sospesa. Portato in ospedale in ambulanza

Morto Isak Andic, fondatore di Mango: precipitato per 150 metri in montagna

È stato il figlio di Isak Andic a dare l’allarme intorno alle 13 al servizio di emergenza del 112, che ha attivato le squadre di soccorso. Durante il percorso, secondo quanto ha spiegato il figlio alle pattuglie giunte sul posto, i familiari seguivano l’imprenditore quando hanno sentito un rumore di pietre franate e visto l’uomo scivolare nel vuoto, senza riuscire ad aggrapparsi. Agenti delle unità di montagna che hanno raggiunto la zona con elicotteri, sono riusciti a recuperare il corpo senza vita intorno alle 15.30. Po il trasferimento del cadavere all’Istituto di medicina legale della Catalogna, dove sarà sottoposto ad autopsia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva