“Ha detto sì”. La famosa del “Tg2” presto sposa: il lieto annuncio – Ogni tanto anche una bella notizia. La nota giornalista ha annunciato di convolare a nozze con l’uomo con cui sta da circa 6 anni. Il mezzobusto de Tg2 lo ha annunciato nel corso di una lunga intervista rilasciata alla collega Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda sabato 23 marzo alle 14 su Rai 2. Avete capito di chi stiamo parlando? (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, le prime parole di Anita dopo l’eliminazione

Leggi anche: “Grande Fratello”, è successo dopo l’eliminazione di Anita: il pubblico esulta

La famosa del “Tg2” presto sposa: il lieto annuncio

La giornalista Manuela Moreno sposa il manager musicale Giacomo Maiolini. La conferma è arrivata nella puntata del programma “Storie di donne al bivio“, condotto da Monica Setta, che andrà in onda sabato 23 marzo alle 14 su Rai 2. «Giacomo me lo ha presentato un’amica e prima che la storia partisse l’ho fatto penare. Lui abita a Brescia e veniva qui tutti i weekend per portarmi semplicemente a cena», ha raccontato il volto di “Tg 2 Post”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Mattino 4” smaschera Kate Middleton: l’annuncio di Federica Panicucci

Leggi anche: Kate Middleton, l’indiscrezione choc sul video: cosa è emerso

La famosa del “Tg2” presto sposa: arriva l’annuncio da Monica Setta

«In passato sono andata vicina alle nozze per ben due volte. Nel primo caso avevo fatto partecipazioni e bomboniere, ma me ne andai alla vigilia del sì. Un’altra volta avevo già provato l’abito da sposa. Sono una donna profondamente libera e indipendente, non ho avuto figli ma ho amato intensamente e oggi mi sento pronta all’impegno con

Giacomo», ha proseguito Manuela Moreno nell’intervista concessa a Monica Setta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva