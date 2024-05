La famosa influencer è in fin di vita: il mistero su quanto le è accaduto

È giallo su cosa sia successo ad una nota influencer 30enne di origine marocchina da 80mila follower su Instagram. La donna è ricoverata in fin di vita all’ospedale di Novara dopo un presunto arresto cardiaco. Il marito aveva chiamato il 118 affermando che la donna si era ferita cadendo, ma i sanitari hanno trovato un foro sul suo petto. Scopriamo insieme che cos’è emerso dalle prime indagini. (Continua a leggere dopo le foto)

L’influencer Siu in fin di vita: si indaga su quanto accaduto

È ricoverata in fin di vita all’ospedale di Novara Soukaina El Basri, conosciuta anche come Siu, influencer 30enne e di origine marocchina da 80mila follower su Instagram, famosa per i suoi consigli su prodotti cosmetici e abbigliamento. Stando a quanto riportato da Fanpage, le sue condizioni sarebbero stabili ma critiche. Al momento si trova nel reparto di terapia intensiva e la sua prognosi è riservata. Nei giorni scorsi ha avuto un arresto cardiaco ma molti sono i dubbi su quanto successo. La Procura di Biella sta indagando, anche se non è stato dichiarato per quale tipo di reato e la sta tenendo isolata.

