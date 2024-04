Fabrizio Corona sgancia la bomba su Codegoni e Fiordelisi: “Quanto guadagnano al mese”

Fabrizio Corona è conosciuto come l’ex re dei paparazzi italiani. Nel corso della sua lunga carriera, che gli ha provocato piùdi qualche problemino con la legge, ha smascherato diversi retroscena della vita dei Vip italiani. In passato Fabrizio Corona ha collaborato con Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi e con loro ha avuto ottimi rapporti, poi le cose sono cambiate. Ora ha sparato a zero sulle due influecer. Corona come sempre non ha paura di dire la sua verità. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Ferragnez, Fabrizio Corona aveva previsto tutto: l’incredibile profezia

Leggi anche: Totti e Ilary, rivelazione bomba di Fabrizio Corona: “Tra loro non è finita! Ecco perché”

Leggi anche: Fabrizio Corona, con la giovane fidanzata è finita? L’indiscrezione

Leggi anche: Belen e Stefano, la drastica profezia di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona senza freni su Codegoni e Fiordelisi

In passato Fabrizio Corona ha collaborato con Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi e con loro ha avuto ottimi rapporti, poi le cose sono cambiate. Stando a quanto ha dichiarato su Novella 2000 l’ex re dei paparazzi, la Fiordelisi avrebbe adirittura agito per vie legali nei confronti dell’ex amico. Ospite nel podcast Fatturare Fatturare Fatturare, come riportato da Biccy, Corona è tornato a parlare delle due ex gieffine e si è preso il merito di averle fatte entrare in un reality e poi ha parlato dei presunti guadagni di Antonella e Sophie.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”