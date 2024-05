Nel corso della puntata di ieri sera, 9 Maggio 2024, dell’Eurovision 2024 la Rai avrebbe commesso una grossa gaffe mandando in onda i voti dati dall’Italia agli altri partecipanti del concorso canoro. Un errore che trasgredirebbe il regolamento per la partecipazione all’Eurovision. Ora la Rai ha rotto il silenzio su questa delicata situazione spiegando i motivi di quanto accaduto. (Continua a leggere dopo le foto)

“Eurovision”, inconveniente sul televoto: la Rai rompe il silenzio

Ieri sera durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 Angelina Mango ha fatto un figurone, incassando moltissimi complimenti anche da telespettatori stranieri. Eppure sul finale dello show è accaduto qualcosa di impensabile, un grave errore della Rai che ha scatenato una bufera. La gaffe è stata segnalata subito dal sito Blog tv: “Non solo Rai 2 ha erroneamente mostrato i risultati di voto della seconda semifinale, ma li ha pure ripubblicati sul suo profilo social ufficiale. Dovrebbero essere i risultati dei voti inviati dalla sola Italia“. In diretta infatti sono passate le percentuali di voti per i paesi in gara e dopo qualche attimo di confusione gli spettatori hanno capito che erano i voti assegnati dall’Italia. Dopo il caos scoppiato sui social, la Rai ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza su quanto avvenuto.

