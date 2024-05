Eurovision, incidente dopo la vittoria: il cantante cade sul palco

L’Eurovision Song Contest 2024 è stata la 68ª edizione dell’annuale concorso canoro, vinta dal cantante svizzero Nemo con la canzone The Code. Il concorso si è svolto presso la Malmö Arena a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 202. Con la sua The Code ieri sera Nemo ha battuto la concorrenza ed ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2024. Il cantante della Svizzera ha ricevuto 365 punti dalle giurie e 226 dal televoto. Loreen è salita sul palco ed ha consegnato il premio nelle mani di Nemo e poco dopo però è accaduto un incidente. (Continua a leggere dopo le foto)

Eurovision, Nemo cade e rompe il trofeo dopo la vittoria

Un finale con il botto per l’Eurovision, in tutti i sensi. Sicuramente il vincitore del 2024 verrà ricordanto non solo per la sua canzone. Nemo, artista svizzero, ha cantato nuovamente la sua The Code, poi ha preso tra le mani il trofeo ed è accaduto l’incidente. Il giovane cantante ha iniziato ad esultare verso il pubblico, poi si è inginocchiato, si è sbilanciato in avanti ed ha rotto in due il microfono di cristallo. Un momento imbarazzante che sicuramente farà la storia dell’Eurovision.

