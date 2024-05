“È scomparso”: choc all’Eurovision, cos’è successo

Tutto pronto per la finale di questa sera dell’Eurovision Song Contest 2024 con la simpatia di Gabriele Corsi e Mara Maionchi su Rai 1. Un viaggio musicale che attraverserà l’intero Vecchio Continente fino a Malmö, in Svezia. Dopo le due seminali sono i ventisei Paesi finalisti della 68esima edizione del contest canoro. Tra questi c’è anche l’Olanda, ma il suo rappresentante è attualmente scomparso..

È scomparso dall’Eurovision

Joost Klein, cantante olandese in concorso all’Eurovision 2024, ha saltato le prove di venerdì 10 maggio portando il suo paese a rischio squalifica. Secondo quanto trapelato, il cantante durante la conferenza stampa in programma ieri sera, si sarebbe coperto il volto con la bandiera dei Paese Bassi durante l’intervento dell’israeliana Eden Golan, in più, non si sarebbe esibito durante le prove generali della finale. Il cantante sarebbe salito sul palco, salutato tutti, ma al momento dell’esibizione di lui nemmeno l’ombra. Il 26enne, in gara con Europapa che parla del suo amore per l’Europa e della libertà di viaggiare senza passaporto (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)