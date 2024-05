L’edizione di quest’anno dell’Eurovision Song Contest è piuttosto movimentata. Dopo la sparizione di un cantante, adesso è scoppiata la rivolta durante un’esibizione. Parte del pubblico, infatti, non ha gradito e l’ha dimostrato con urla, fischi e cori. (Continua…)

Leggi anche: “Eurovision”, si mette male per Angelina: cosa sta succedendo

Leggi anche: “Eurovision”, errore della Rai durante la diretta: cos’è successo

Tutte le curiosità sull’Eurovision Song Contest 2024

L’Eurovision Song Contest 2024 è la 68° edizione del noto concorso canoro, che quest’anno si svolge a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024. Lo scorso anno, infatti, a trionfare fu proprio lo svedese Loreen con il brano Tattoo. È la terza volta che il Festival si tiene a Malmö, la settima in Svezia. Anche quest’anno c’è stata la semifinale (martedì e giovedì) e stasera è prevista la finalissima. In questi giorni, durante un’esibizione, è scoppiata una rivolta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)