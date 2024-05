“Eurovision Song Contest 2024”, Angelina Mango ha spiegato il motivo per il quale è scappata in lacrime dopo essersi esibita in sala stampa. (Continua a leggere dopo la foto…)

Angelina Mango in finale all’Eurovision

Angelina Mango si esibirà stasera per la finalissima dell‘Eurovision Song Contest 2024. La figlia del noto cantautore è volata a Malmo, in Svezia, per rappresentare l’Italia con il brano “La noia” che già ha le ha fatto guadagnare un primo premio al Festival di Sanremo. E proprio in quell’occasione avevamo avuto modo di conoscere la profondità d’animo e la sensibilità di una ragazza giovanissima, ma con già tanto da offrire al pubblico. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’esibizione improvvisata

Sicuramente la pressione della competizione si sta facendo sentire ogni ora di più dal momento che stasera, sabato 11 maggio, si eleggerà il vincitore dell’Eurovision. E proprio nel caos di questo periodo concitato, Angelina Mango ha vissuto un episodio particolare e di grande emotività. Nella giornata di ieri, alla vigilia della finalissima, Angelina Mango ha spiazzato tutti con un’esibizione imrovvisata. L’artista si è presentata in sala stampa per e dopo aver letto un breve messaggio, ha cantato il famoso brano di John Lennon, “Imagine“ accompagnata da un chitarrista. Poco dopo l’esibizione però, è successo qualcosa di completamente inaspettato.

