Domani sera, Angelina Mango sarà impegnata in Svezia nella finale dell’Eurovision Song Contest 2024. La cantante è in gara con il brano “La noia”, vincitore del Festival di Sanremo 2024. Proprio durante l’Eurovision arriva un annuncio che manda i fan in estasi. (Continua…)

Angelina Mango in gara all’Eurovision Song Contest 2024 con “La noia”

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia“, Angelina Mango ha guadagnato la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest 2024, che quest’anno si tiene in Svezia. La cantante si è già esibita ieri sera ed ha guadagnato l’accesso alla finalissima, che si terrà invece domani sera. Angelina è tra le favorite per la vittoria finale. Proprio durante l’Eurovision, inoltre, è arrivato un importantissimo annuncio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)