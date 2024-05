Stasera, sabato 11 maggio, su Rai1, si accendono i riflettori per il gran finale dell’Eurovision 2024 condotto, nella versione italiana su Rai, da Gabriele Corsi e Mara Maionchi. 26 le nazioni in gara a Malmö tutte con brani allettanti. Non sono mancate però le proteste nella giornata di ieri e al contest canoro è esploso il caos. Coinvolta anche Angelina Mango. Ecco cosa è successo.

Leggi anche: Eurovision Song Contest 2024, scoppia la rivolta durante l’esibizione: cos’è successo

Leggi anche: “Eurovision”, si mette male per Angelina: cosa sta succedendo

Eurovision 2024, esplode il caos

Alla vigilia della finale dell’Eurovision Song Contest 2024 esplode la polemica tra i cantanti. Dopo lo scoppio della guerra a Gaza, la partecipazione di Israele è stata contestata, così come la performance della sua cantante, Eden Golan. Molti dei partecipanti alla gara hanno trovato il modo di esprimere il loro dissenso: già in conferenza stampa, durante un intervento dell’artista di Tel Aviv, la greca Marina Satti ha finto di addormentarsi, mentre l’olandese Joost Klein si è coperto il volto. Quest’ultimo poi, ha continuato la protesta non esibendosi alla prova generale della finale. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)