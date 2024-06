Europei 2024, oro per l’Italia nel fioretto femminile a squadre

L’Italia vince ancora agli Europei 2024: è oro nel fioretto femminile a squadre. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi hanno sconfitto in finale la Polonia per 45-27. L’Italia della scherma ha vinto il medagliere generale per Nazioni agli Europei 2024 (con 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi), superando per numero di medaglie d’oro e totali la Francia. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Gli sport più seguiti del mondo

Leggi anche: Ciclismo, Filippo Ganna campione italiano a cronometro per la quinta volta

Europei 2024, l’Italia vince l’oro nel fioretto femminile a squadre

Il team azzurro è arrivato ai quarti di finale e si è trovato contro l’Austria, battuta con un 45-36. Poi è stata la volta dell’Ungheria, alla quale le italiane hanno inflitto il severo punteggio di 45-17. In finale, la squadra italiana si è trovata di fronte la Polonia, costretta ad arrendersi per 45-27. La finale contro le polacche Martyna Jelinska, Martyna Synoradzka e Julia Walczyk-Klimaszky è iniziata a favore delle italiane con la Favaretto che conquista un bel 15-5, fino ad arrivare ad un 30-14. È Arianna Errigo a chiudere la partita con quasi 20 punti di distanza dalle avversarie 45-27. Prossima tappa per le azzurre, le Olimpiadi di Parigi 2024. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Olimpiadi Parigi 2024, pallavolo: ecco il girone delle Azzurre di Velasco

Leggi anche: Atletica, Jacobs e Chituru Ali volano sotto i 10’’: ora testa e gambe a Parigi

I commenti a caldo delle campionesse

“Siamo un Diesel, a inizio giornata abbiamo sofferto un po’ contro l’Austria, avversario ostico, poi abbiamo messo in pedana tutta la nostra voglia di vincere e il risultato si è visto”, ha detto Alice Volpi. “Una splendida doppietta per me, perché rivincere il titolo individuale è stato bello ma ci tenevo tantissimo a farlo con le mie compagne. Siamo una grande squadra”, il commento della capitana Arianna Errigo. Orgogliosa del grandissimo risultato anche Francesca Palumbo: “Abbiamo formato un gruppo compatto, che si aiuta e non molla mai. Con questo spirito guardiamo con sempre più fiducia alla prossima gara”. La Favaretto è al settimo cielo e attende con ansia le Olimpiadi, che per lei saranno le prime. “Adesso sta crescendo l’emozione ma questa vittoria ci dà anche tanta carica e ulteriori certezze nel cammino che porterà a Parigi”, le parole della campionessa, come riporta Sky Sport.