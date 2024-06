Altri Sport. Olimpiadi Parigi 2024, pallavolo: ecco il girone delle Azzurre di Velasco. I Giochi della XXXIII Olimpiade, informalmente noti come Parigi 2024, si terranno a Parigi, in Francia, dal 26 Luglio all’11 Agosto 2024, a 100 anni esatti dall’ultima volta che la città ha ospitato l’evento. L’assegnazione dell’evento è stata ufficializzata il 13 settembre 2017 durante la 131ª Sessione del CIO svoltasi a Lima, Perù. Parigi diventerà la seconda città, dopo Londra (1908, 1948 e 2012), a ospitare per tre volte i Giochi olimpici estivi, dopo le edizioni del 1900 e 1924. L’urna di Bangkok ha finalmente dato il suo responso, provvedendo alla creazione dei tre gironi, da quattro squadre l’uno, che comporranno la prima fase dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda la pallavolo. (Continua a leggere dopo le foto)

L’Italia femminile di pallavolo di Julio Velasco è stata inserita nell’urna quale testa di serie numero tre, alle spalle di Francia, prima testa di serie prima poiché paese ospitante, e Brasile, numero due del tabellone in quanto squadra che comandava il ranking mondiale FIVB al 17 giugno 2024.Era da tempo già noto che la Francia sarebbe così stata inserita nel Gruppo A, il Brasile avrebbe aperto il Gruppo B e l’Italvolley sarebbe invece finita nel Gruppo C. Le 12 nazionali qualificate a Parigi 2024 sono state poi suddivise in quattro fasce da tre squadre l’una, con inattese sorprese: ad esempio, la Serbia, campionessa del mondo in carica, è soltanto in quarta, mentre gli Stati Uniti, oro olimpico a Tokyo 2020, in seconda. Ecco allora le avversarie dell’Italia nel girone olimpico: Turchia, Paesi Bassi, Rep. Dominicana. Le preconvocate sono: Francesca Bosio (#4), Carlotta Cambi (#3), Alessia Orro (#8), Caterina Bosetti (#9), Alice Degradi (#2), Gaia Giovannini (#27), Stella Nervini (#16), Loveth Omoruyi (#21), Rebecca Piva (#20), Myriam Sylla (#17), Yasmina Akrari (#25), Sara Bonifacio (#13), Anna Danesi (#11), Sarah Fahr (#19), Marina Lubian (#1), Linda Nwakalor (#10), Benedetta Sartori (#30), Ekaterina Antropova (#24), Paola Egonu (#18), Camilla Mingardi (#22), Sylvia Nwakalor (#15), Monica De Gennaro (#6), Eleonora Fersino (#7), Ilenia Moro (#29) e Ilaria Spirito (#5).