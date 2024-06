Atletica, Jacobs e Chituru Ali volano sotto i 10’’: ora testa e gambe a Parigi – A Turku, in Finlandia, Chituru Ali ha chiuso al secondo posto i 100 metri dietro al connazionale Marcell Jacobs, ma si gode il primato personale, 9″96, terzo azzurro di sempre sotto al muro dei 10″. “È stato clamoroso. Sono più che soddisfatto. Mancano ancora tanti piccoli dettagli da migliorare ma a Parigi andremo in crescendo e si potrà correre ancora più forte”, le sue parole. (continua a leggere dopo le foto)

Atletica, Jacobs e Chituru Ali volano sotto i 10’’

Chituru Ali, comasco classe 1999, ha realizzato il primato personale in 9″96, superando in un colpo solo Filippo Tortu e Pietro Mennea. “Incredibile, incredibile. Oggi la sentivo `giusta´, era tutto perfetto, condizioni al top, io `a bomba´. Quando è uscito 9″96 non ci potevo credere, Marcell mi urlava `hai visto cosa hai fatto?´, mi tirava l’acqua addosso, io aspettavo il vento per avere la conferma ma ero sicuro che fosse buono”, ha raccontato Chituru. (continua a leggere dopo le foto)

“Dopo il 9.96 che dire… sono carico per Parigi!” ⚡️ Chituru Ali secondo italiano più veloce della storia nei 100 metri pic.twitter.com/34BipmJ8ue — Atletica Italiana (@atleticaitalia) June 18, 2024

“A Parigi si potrà correre ancora più forte”

Reduce dalla medaglia d’argento agli Europei di Roma, Ali non era mai sceso sotto i 10″. Tale risultato fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Parigi. “È stato clamoroso. Sono più che soddisfatto, peccato perché mi sono un po’ irrigidito sul finale, sicuramente perché stavo spingendo, e per le tante gare che ho fatto in questa prima parte di stagione. Sono mancate un po’ di frequenze negli ultimi metri, ma in partenza c’ero, ero con tutti gli altri, dopo la batteria mi ero detto che dovevo restare con i migliori all’uscita dai blocchi. Così è stato. Mancano ancora tanti piccoli dettagli da migliorare ma a Parigi andremo in crescendo e si potrà correre ancora più forte. Quando conta ho sempre fatto il personale quest’anno, ai Giochi spero di farne ancora“, ha confessato il ragazzo orgoglioso.