Home | Ciclismo, Filippo Ganna campione italiano a cronometro per la quinta volta

Altri Sport. Ciclismo, Filippo Ganna campione italiano a cronometro per la quinta volta. Filippo Ganna, classe 1996, è un ciclista su strada e pistard italiano che corre per il team Ineos Grenadiers. Professionista su strada dal 2017, soprannominato Top Ganna, è un passista specializzato nelle prove a cronometro. In questa specialità è stato campione del mondo nel 2020 e nel 2021 e campione nazionale nel 2019, nel 2020, nel 2022 e nel 2023. Ha inoltre vinto quattro tappe al Giro d’Italia 2020, due tappe al Giro d’Italia 2021, una tappa al Giro d’Italia 2024 e una tappa alla Vuelta a España 2023. Su pista ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, occasione nella quale ha contribuito a fissare il nuovo record del mondo a 3’42″032. (Continua a leggere dopo le foto)

Dall’8 ottobre 2022 detiene il record dell’ora grazie ad una distanza di 56,792 km percorsi nel Velodrome Suisse di Grenchen. È l’unico atleta della storia capace di laurearsi campione del mondo di inseguimento individuale per sei volte, specialità nella quale detiene anche il record del mondo con 3’59″636. Inoltre, con il quartetto dell’inseguimento a squadre si è laureato campione del mondo nel 2021. Ora ha firmato un’altra pagina della sua storia personale. Filippo Ganna, come riportato da Eurosport.it, è il campione italiano a cronometro 2024. Il corridore della INEOS Grenadiers ha conquistato la prova contro il tempo sulle strade di Grosseto, coprendo i 35,1 chilometri col tempo di 39’17”. Ultimo dei 19 corridori iscritti a partire, il verbanese batte Edoardo Affini (+23”) e Filippo Baroncini (+54”). Quarto Jonathan Milan (+1’00”), quinto Matteo Trentin (+1’06”). Il record di Marco Pinotti (6) è ormai a un passo.