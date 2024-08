Calcio. Eriksson, dal Göteborg alla Lazio: 40 anni di carriera e successi. Si è spento all’età di 76 anni Sven Goran Eriksson. L’ex calciatore ed allenatore svedese ha lattato fino alla fine contro un tumore al pancreas che non lo ha rispiarmiato. Ad annunciare la sua morte è stata la famiglia, intorno alla quale si è stretta tutta la comunità calcistica italiana e non solo. Eriksson nel corso dei sui 40 anni di carriera aveva collezionato moltissimi successi sia come calciatore che come tecnico. (Continua a leggere dopo le foto)

Eriksson, dal Göteborg alla Lazio: 40 anni di carriera e successi

Sven-Göran Eriksson era nato a Sunne il 5 febbraio 1948 ed è stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo svedese. Noto con il diminutivo di Svennis, nei suoi oltre quarant’anni di carriera è divenuto l’unico ad aver centrato il double, costituito dalla vittoria del campionato e della coppa federale nello stesso anno, in tre paesi diversi: Svezia, Portogallo e Italia. In queste tre federazioni calcistiche vanta un totale di cinque campionati e dieci tra coppe federali e supercoppe. In quest’ambito ha vinto quattro volte la Coppa Italia (con Roma, Sampdoria e due volte con la Lazio): una in meno di Massimiliano Allegri, detentore del record, ed a pari merito con Roberto Mancini. La vittoria di una coppa nazionale con tre squadre diverse costituisce a sua volta un record ed è l’unico allenatore ad averne vinte due con due squadre della stessa città (Roma).



In ambito europeo ha condotto la Lazio alla vittoria in Coppa delle Coppe e Supercoppa UEFA e l’IFK Göteborg al successo in Coppa UEFA. Col Benfica ha disputato una finale di Coppa UEFA e una di Coppa dei Campioni, quest’ultima persa di misura contro il Milan di Arrigo Sacchi. È l’allenatore con il maggior numero di presenze nelle competizioni internazionali sulla panchina della Lazio (43). Nel 2001 è diventato commissario tecnico della nazionale inglese, ruolo che ha ricoperto fino al 2006, guidando la squadra fino ai quarti nei Mondiali 2002 e 2006 e agli Europei 2004. Dopo una breve esperienza nel campionato inglese, e una sulla panchina della Nazionale messicana, ha guidato la Costa d’Avorio ai Mondiali 2010, per poi tornare ad allenare in Inghilterra nel campionato di seconda divisione. Nella parte finale della carriera ha guidato alcuni club del campionato cinese e per un breve periodo anche la Nazionale filippina nella Coppa d’Asia 2019.

