Verso Verona-Juventus, Motta: “Piedi per terra. Regali dal mercato? Sono fortunato”

Calcio. Verso Verona-Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta. Dopo aver battuto il Como all’esordio in campionato, la Juve si prepara ad affrontare il Verona. In conferenza stampa pre-partita, come riportato da Sport Mediaset, Thiago Motta ha dichiarato: “La squadra sta bene. Abbiamo lavorato bene, restando sempre con i piedi per terra dopo la prima gara di campionato. Affronteremo una squadra che sta bene dopo la vittoria col Napoli, seria candidata allo scudetto. Troveremo una battaglia che battaglia e lotta, che sa cosa vuole. Ho giocatori con caratteristiche diverse e funzionali alla nostra squadra. Tutti hanno la stessa possibilità di dimostrare di poter giocare. Mi sento un allenatore fortunato”. (Continua a leggere dopo le foto)

Poi sulla vittoria del Como e sulla nuova sfida con il Verona, Thiago Motta ha aggiunto: “Di buon ha lasciato i tre punti, ma non solo. Abbiamo fatto bene la fase difensiva e abbiamo letto bene i momenti della partita e capito cosa dovevamo fare. Abbiamo lavorato bene di squadra. Possiamo migliorare su tutto, ma è stata una bella prima prova. Ora dobbiamo pensare al prossimo impegno. Tutte le gare sono difficili in Serie A. […] Serve equilibrio tra una fase e l’altra. Ogni squadra ha la sua filosofia e il suo modo di giocare. Il Verona ha dimostrato di essere forte e noi dobbiamo essere attenti e concentrati. Dobbiamo attaccare e difendere la nostra area come sappiamo fare molto bene. […] “Tutte le gare sono diverse. Mi aspetto un’altra storia e dovremo essere pronti a tutti. Troviamo un avversario in un grande momento. Dobbiamo dare il massimo e ciascuno deve mettere il suo meglio al servizio della squadra. Il Verona è abituato a giocare un certo tipo di partite. E’ una squadra che lotta e mette sempre in difficoltà l’avversario. Dovremo essere pronti e preparati per portare la partita dove conviene a noi e non a loro”.