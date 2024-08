Calcio. È morto Sven Goran Eriksson: aveva 76 anni. Sven Goran Eriksson è stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo svedese. Noto con il diminutivo di Svennis,nei suoi oltre quarant’anni di carriera è divenuto l’unico ad aver centrato il double, costituito dalla vittoria del campionato e della coppa federale nello stesso anno, in tre paesi diversi: Svezia, Portogallo e Italia. Eriksonn si è spento a Sunne oggi 26 agosto 2024 all’età di 76 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio. (Continua a leggere dopo le foto)

È morto Sven Goran Eriksson: aveva 76 anni

Sven Goran Eriksson è morto oggi 26 Agosto 2024. L’ex allenatore, che in Italia abbiamo conosciuto sulle panchine di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, aveva 76 anni ed era affetto da cancro al pancreas. Il tumore del pancreas in fase precoce non dà segni particolari e, anche quando sono presenti, si tratta di disturbi piuttosto vaghi, che possono essere interpretati in modo errato sia dai pazienti sia dai medici. Per questi motivi la diagnosi spesso arriva quando la malattia è già estesa. Sintomi più chiari compaiono quando il tumore ha cominciato a diffondersi agli organi vicini o ha bloccato i dotti biliari. Possono così manifestarsi perdita di peso e di appetito, ittero, dolore alla parte superiore dell’addome o alla schiena, debolezza, nausea o vomito. Una percentuale di malati che va dal 10 al 20 per cento può essere colpita anche da diabete. All’inizio dell’anno aveva fatto sapere che gli restava solo un anno di vita. Pochi giorni fa, nell’ultimo docufilm intitolato semplicemente “Sven”, Eriksson aveva ripercorso tutta la sua vita sportiva e non solo dedicando un ultimo estremo saluto al mondo.

