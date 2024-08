Calcio. Osimhen, prima offerta dell’Al-Ahli al Napoli: l’attaccante apre all’Arabia. Victor James Osimhen, classe 1998, è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della Nazionale nigeriana. A livello individuale è stato nominato miglior giovane della Serie A nell’annata 2021-2022 e miglior attaccante della Serie A nella stagione 2022-2023, laureandosi, in quest’ultima, anche capocannoniere del campionato. Inoltre, nel 2023, è stato eletto Calciatore africano dell’anno, Migliore calciatore assoluto AIC ed è stato incluso sia nella Squadra dell’anno AIC che nella lista dei 30 candidati al Pallone d’oro. Il giocatore sembra aver perso il suo equilibrio all’interno del Napoli e per questo in queste ore sembra disposto anche a giocare in Arabia. Per lui è giunta la prima offerta dall’Al-Ahli. (Continua a leggere dopo le foto)

La situazione di Victor Osimhen potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. L’Al Ahli, club saudita, è pronto infatti a presentare al Napoli un’offerta ufficiale di circa 70 milioni per l’attaccante nigeriano che continua ad allenarsi a parte in attesa di una sistemazione. Da parte del Napoli ci sarebbe stata un’importante apertura, ora però la palla passa proprio a Osimhen: al momento manca il suo ok a un trasferimento nel campionato arabo ma, secondo quanto trapela, starebbe comunque riflettendo, consapevole che il tempo stringe.