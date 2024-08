Barcellona, Chiesa ha detto “Sì” ma ora i catalani devono cedere per fargli spazio

Calcio. Barcellona, Chiesa ha detto “Sì”: tutte le novità. Federico Chiesa, classe 1997, è un calciatore italiano, attaccante della Juventus e della nazionale italiana, con cui è diventato campione d’Europa nel 2021. A quanto pare sembra tutto pronto per l’addio dell’attancante bianconero alla Juventus. Federico Chiesa ha detto sì al Barcellona: il suo agente Fali Ramadani ha fatto sapere al club spagnolo che l’esterno azzurro ha accettato l’offerta da 4 milioni di euro netti più due di bonus fino al 2027. Ovviamente il passaggio non sarà facile, visto che ci sono ancora dei piccoli problemi. (Continua a leggere dopo le foto)

Non sarà un passaggio facile quello di Federico Chiesa al Barcellona. Il club catalano, come riporta Sport Mediaset, continua ad avere gravi problemi di inserimento dei nuovi acquisti a causa della situazione finanziaria della squadra, serve dunque prima procedere a nuove cessioni dopo quella di Vitor Roque al Betis e di Lenglet all’Atletico Madrid. Ora tocca al Barça fare spazio al giocatore per poi procedere all’offerta da 10 milioni di euro più 3 di bonus alla Juventus, che servirebbero ai bianconeri per poi fare l’ultimo regalo all’allenatore italo-brasiliano, cioè Sancho del Manchester United.