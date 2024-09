Enzo Paolo Turchi, è bufera dopo la rivelazione sul defunto famoso della Tv

La nuova edizione del Grande Fratello ha preso il via il 16 Settembre 2024. Diversi i volti noti entrati nella casa più spiata d’Italia, tra cui anche il famoso ballerino italiano Enzo Paolo Turchi. L’artista si è già lasciato andare alle prime confidenze e parlando con Shaila Gatta, ex velina ed ex volto noto di Amici, ha ricordato un ex insegnate e coreografo del programma scomparso nel 2018. Il ricordo di Enzo Paolo Turchi però non è piaciuto al pubblico e per questo si è scatenata una vera e propria bufera sui social. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, le parole di Enzo Paolo Turchi su Marco Garofalo fanno discutere

Stanno facendo discutere le parole di Enzo Paolo Turchi dentro la casa del Grande Fratello. Parlando dell’ex insegnante di Amici, Marco Garofalo, scomparso nel 2018, si è lasciato andare a dei commenti che sono stati presi di mira dal popolo del web. Ad intervenire, con una dura reprimenda sul comportamento di Turchi, anche un pezzo da novanta di Mediaset: l’autore Marco Salvati, firma di Ciao Darwin e di tanti altri programmi. Durante una conversazione con l’ex allieva di Amici Shaila Gatta, Enzo ha detto: “Lui ha iniziato con me, ma non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici. E mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa. Faceva le pulizie e queste cose qui”. Frasi pesanti che hanno sollevato la risposta di Salvati: “È stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso”.

