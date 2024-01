Elodie insultata pesantemente dalla famosa: è bufera – Ancora una volta Elodie è stata travolta da una marea di critiche. È il prezzo della popolarità, verrebbe da dire. La cantante romana, protagonista nelle scorse settimane di una polemica a distanza con Gino Paoli, è tornata a far parlare di lei con uno scatto molto bollente sui social. E sono piovuti commenti durissimi contro l’ex volto di “Amici” da parte dei soliti haters. Non solo, nelle ultime ore un’ex gieffina anche l’ha attaccata, mettendo in discussione tra le righe la bellezza della giovane. (continua a leggere dopo le foto)

Elodie insultata pesantemente dalla famosa del “Grande Fratello”: è bufera

Solo qualche settimana fa Gino Paoli diceva in un’intervista «Ieri avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il c*lo», senza mai citare Elodie che, tuttavia, si è sentita presa in causa e ha risposto con una storia su Instagram: «Ci sono artisti che hanno scritto capolavori ma nella vita di tutti i giorni sono delle m., io preferisco essere una bella persona». (continua a leggere dopo le foto)

Elodie insultata da Elenoire Ferruzzi: commento al veleno

Elodie ancora una volta è finita nel mirino dell’ex gieffina Elenoire Ferruzzi, che sui social è tornata nuovamente a criticare con toni molto aspri l’artista. L’ex concorrente del “Grande Fratello” ha infatti pubblicato una fotografia di Elodie, per lasciarsi poi andare a commenti davvero duri. Su «X», ex Twitter, è stata pubblicato una foto di Elodie Di Patrizi risalente ai tempi in cui era una concorrente ad Amici, il seguitissimo programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nel suddetto scatto la giovane allieva della scuola più ambita di Italia, oggi apprezzata cantante, si mostrava senza un filo di trucco. E la Ferruzzi di pugno suo ha aggiunto una frase inequivocabile: “Gelose della sua bellezza ahahahah”. (continua a leggere dopo le foto)

Gelose della sua bellezza ahahaha pic.twitter.com/nuNCZYa8AY — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 7, 2024

I fan hanno difeso la propria beniamina

All’indirizzo di Elenoire Ferruzzi sono arrivate decine di commenti dei fan di Elodie, che hanno difeso la propria beniamina. L’ex del Gf però non ha mollato, anzi ha rincarato la dose con un commento molto feroce: “Nei video sono tutte oggettivamente stupende. Nella foto che ho postato precedentemente è oggettivamente una ce***. E basta. Lì non ci sono né registi né Photoshop e nemmeno filtri. Quella è Elodie, svegliatevi cogl***”. Seguirà una replica della diretta interessata? Vedremo…