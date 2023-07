La storia d’amore tra i Donnalisi, ovvero la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Firdelisi, è nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Dopo la fine del programma i due hanno provato a stare insieme anche fuori, ma purtroppo le cose tra i due sembrano non essere andate come previsto. Così, all’improvviso, i due hanno annunciato ai fan la fine della loro relazione e ora, dopo prolungati silenzi, Edoardo Donnamaria ha deciso di svelare per la prima volta il vero motivo alla base della rottura con Antonella Fiordelisi. (Continua a leggere dopo la foto)

Edoardo Donnamaria svela il motivo della rottura con Antonella

Nuovo capitolo per l’ormai finita love story tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. In queste ore, infatti, nonostante l’ipotesi di un ipotetico riavvicinamento tra i due, le dichiarazioni dei diretti interessati hanno eliminato qualsiasi dubbio: la storia nata sotto i riflettori dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe giunta definitivamente al capolinea. Ad infrangere i sogni dei fan ci ha pensato la stessa Antonella attraverso un tweet che non lascia spazio a fraintendimenti: “Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, allora chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie”. Poco dopo il suo messaggio, anche Edoardo Donnamaria ha deciso di raccontare la sua verità su questa delicata storia. A quanto pare tra i due non c’era compatibilità di carattere. Vediamo nel dettaglio le parole dell’ex gieffino. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole dell’ex volto noto di “Forum”

Edoardo Donnamaria, per spegnere ogni rumors su un loro ritorno di fiamma, ha deciso di chiarire i motivi della rottura con Antonella Fiordelisi. Attraverso i social ha dichiarato: “Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Spu*are una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi. Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. Allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere cogl**ni. Invito chiunque a non continuare in questi atteggiamenti, perchè sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro”. Poco dopo il suo profilo Twitter è scomparso nel nulla.