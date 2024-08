Dirk Nowitzki è stato il primo giocatore europeo a vincere il titolo personale di MVP delle Finals, contestualmente all’anello vinto con i Dallas Mavericks nel 2011. Nella stagione 2006-2007 ha vinto il titolo di MVP della stagione e nel 2023 è stato inserito fra i membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ma andiamo a scoprire meglio la storia di Dirk Nowitzki, il German Wunderkind del basket.

La carriera di Dirk Nowitzki

Dirk Nowitzki nasce a Würzburg il 19 giugno 1978. Lo sport è nel Dna della sua famiglia: il padre è un giocatore di pallamano, mentre la madre è impegnata nel basket. Dopo aver provato qualche sport, sceglie di seguire la strada della madre e inizia a giocare a pallacanestro dai 13 anni. Entra nella squadra della sua città natale, Würzburg, a 16 anni. L’incontro decisivo per la sua carriera è quello con Holger Geschwindner, ex nazionale tedesco, che lo nota e decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva, iniziando ad allenarlo individualmente.

Dopo un periodo di allenamenti duri e provanti, il mentore lo mette davanti a un bivio: “Devi decidere se vuoi diventare uno dei migliori giocatori del mondo o se vuoi accontentarti di essere una gloria locale. In quest’ultimo caso, smettiamo subito gli allenamenti, perché sei già pronto. Ma se ambisci ad essere uno dei migliori, dobbiamo allenarci tutti i giorni”.

Nel 1998 – a soli 20 anni – Dirk sbarca in NBA: lo prendono i Dallas Mavericks, che per lui danno in cambio Robert Traylor e Pat Garrity ai Milwaukee Bucks.

Quanti anelli ha vinto Dirk Nowitzki?

Quella tra Dirk e Dallas è una delle storie d’amore più belle e leggendarie della storia della NBA. La stagione 2005-2006 è quella delle prime Finals. Nowitzki trascina i Mavericks che però escono sconfitti contro i Miami Heat che chiudono la serie sul 4 a 2. La stagione successiva il percorso viene interrotto al primo turno play-off dai Warriors, ma “Wunder Dirk” diventa il primo cestista europeo a ricevere il premio MVP nella storia della NBA. L’anno dell’anello però arriva ed è il 2010-11, quando i Dallas Mavericks conquistano il titolo NBA nel rematch delle Finals del 2006 contro i Miami Heat. Nelle Finals del 2011, Nowitzki gioca Gara 1 con il tendine della mano sinistra infortunato e Gara 4 con la febbre. Il 12 giugno 2011 Dallas vince e Dirk viene eletto MVP delle Finals, diventando il primo europeo a ottenere questo riconoscimento insieme alla vittoria dell’anello NBA.

Sarà il primo e unico titolo di Nowitzki con i Dallas, ma a livello individuale continua a macinare record anche nel periodo successivo. Nel marzo 2017 diventa il sesto giocatore nella storia della NBA a raggiungere quota 30mila punti. Nella stagione 2018-2019 Nowitzki diventa l’unico giocatore nella storia NBA ad aver militato nella stessa franchigia per 21 stagioni. L’11 aprile 2019 Nowitzki gioca l’ultima partita contro i San Antonio Spurs. Un mese dopo diventa ambasciatore dell’International Basketball Federation, insieme a Kobe Bryant e Yao Ming.

La leggenda di Dirk Nowitzki è ben spiegata da queste sue parole: “Prendo il mio sport dannatamente sul serio. Il basket è la mia vita. Ci sono altre persone che affrontano partite importanti come se fossero qualsiasi altra partita. Io sono un covatore e passo molto tempo a pensare al mio avversario, alle cose che può fare e a quello che devo fare per vincere. Non credo che riuscirò mai a cambiare questo atteggiamento“.

Cosa fa oggi Dirk Nowitzki?

Nel 2010, Nowitzki ha conosciuto e iniziato una relazione con Jessica Olsson, sorella dei calciatori gemelli Martin e Marcus Olsson. La coppia si è sposata il 20 luglio 2012 nella casa di Nowitzki a Dallas. Hanno tre figli. Sebbene Nowitzki abbia valutato l’acquisizione della cittadinanza statunitense, è rimasto cittadino tedesco. Nel 2021 ha ottenuto la green card. Il 5 gennaio 2022, i Mavericks hanno ritirato il numero 41r di Nowitzki. Nella stessa serata, Mark Cuban ha rivelato il progetto di una statua dedicata a Neowitzki, prevista per essere installata all’esterno dell’arena. La statua è stata inaugurata il giorno di Natale dello stesso anno. Oggi Dirk è un ambasciatore della FIBA e segue con molta attenzione il percorso della Nazionale tedesca, in rampa di lancio negli ultimi anni.

