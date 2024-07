Larry Bird è stata una leggenda dei Boston Celtics e della NBA. Uno dei giocatori di basket più forti di tutti i tempi, ha fatto parte del “Dream Team” USA che ha vinto l’oro olimpico alle Olimpiadi del 1992 a Barcellona. E’ stato senza dubbio uno dei migliori tiratori della storia della NBA. In tutta la sua carriera ha indossato un’unica maglia, quella dei Boston Celtics, a cui è strettamente legata la sua leggenda. Insieme al rivale Magic Johnson ha lasciato un segno indelebile nel basket americano degli anni 80, a tal punto da guadagnarsi il soprannome di “Larry Legend“. Ma andiamo a scoprire meglio la carriera straordinaria di Larry Legend Bird.

(Photo by Manny Millan /Sports Illustrated via Getty Images) (Set Number: X31522 )



L’inizio della carriera e l’ascesa ai Boston Celtics

Larry Bird nasce il 6 dicembre del 1956 a West Baden Springs e cresce in un paesino chiamato French Lick, nell’Indiana. Fin dal liceo è un talento a basket e nel 1974 si iscrive al college, alla Indiana University di Bloomington. L’impatto con la nuova realtà è però difficile e dopo un solo mese torna a French Lick. L’anno successivo – nel 1975 – fa un nuovo tentativo e si iscrive a Indiana State. Nel 1979 è protagonista nella cavalcata fino alla finale Ncaa, dove Indiana si arrende in finale contro gli Spartans di Magic Johnson. Nel 1978 i Boston Celtics lo scelgono al draft e debutta in NBA il 12 ottobre del 1979. Al termine della prima stagione vince il riconoscimento di rookie dell’anno. L’impatto di Larry Bird nella NBA e nei Celtics è incommensurabile. Insieme a compagni di talento come Kevin McHale e Robert Parish, porta Boston ai livelli più alti. Nel 1981 arriva il primo anello dopo il successo in finale contro gli Houston Rockets. Nel 1984 arriva il bis in finale contro i Lakers di Magic Johnson e nel 1986 il terzo anello dopo aver battuto in finale ancora i Rockets. L’ultima stagione in NBA di Larry Bird è quella del 1991-92, al termine della quale annuncia il ritiro per via dei problemi alla schiena diventati ormai insopportabili.

Quanti MVP ha vinto Larry Bird?

Larry Bird è l’unico giocatore di basket dell’era moderna che ha vinto tre titoli MVP consecutivi: 1984, 1985 e 1986. Ha portato la sua squadra a ottenere il miglior record in regular season per tre anni consecutivi (62 vittorie e 20 sconfitte; 63-19; 67-15) e li ha condotti alle Finals NBA in ciascuna di queste stagioni. Solo Bill Russell e Wilt Chamberlain hanno vinto tre premi MVP di fila. Larry Bird è l’unico giocatore non centro ad aver raggiunto questo risultato. La sua leggenda è stata alimentata anche dalla sua straordinaria abilità nel tiro. La gara del tiro da tre all’All-Star Weekend diventa subito la sua specialità preferita: vince tre edizioni consecutive dal 1986 al 1988.

(Foto di Manny Millan /Sports Illustrated via Getty Images) (Numero di serie: X34935 TK5 R3 F6 )

Chi è più forte tra Larry Bird e Magic Johnson?

La rivalità tra Larry Bird e Magic Johnson è una delle più iconiche nella storia dello sport e senza dubbio la più caratterizzante della NBA nel corso degli anni 80. Si incrociano per la prima volta al college, quando nel 1979 la leggenda dei Lakers riesce ad avere la meglio in finale con i suoi Spartans contro Indiana. I due si incontrano per la prima volta in NBA in finale nel 1984 e lì a Bird a trionfare con la maglia dei Boston Celtics contro i Lakers di Johnson.

Legend conquista anche il titolo di migliore giocatore delle finals e MVP della stagione. Nelle due finali successive – quelle del 1985 e del 1987 – Bird deve arrendersi a Magic e ai Lakers. Il bilancio complessivo tra i due fuoriclasse recita a favore di Johnson, anche se un vero e proprio vincitore nella loro entusiasmante e infiammata rivalità è difficile e anche ingiusto trovarlo. Insieme hanno preso parte al “Dream Team” USA che nel 1992 ha vinto le Olimpiadi di Barcellona.

Vita dopo il ritiro: allenatore e dirigente

Nel 1992 Larry Bird annuncia il ritiro a causa di problemi alla schiena divenuti col tempo insopportabili. Appende le scarpe al chiodo chiudendo la carriera con una media di 24 punti a partita, 10 rimbalzi e 6 assist. In seguito all’annuncio, i Boston Celtics decidono di ritirare la sua maglia numero 33. Dopo il ritiro Bird si dedica alla carriera da allenatore e dirigente. Inizialmente a Boston e poi a Indiana, diventando capo allenatore dei Pacers. Nella stagione 1997-1998 vince il premio di allenatore dell’anno conducendo la squadra al record di 58 vittorie e 24 sconfitte. Larry Bird è ancora oggi l’unico professionista nella storia della NBA a essersi aggiudicato sia il titolo di Mvp sia quello di miglior coach.

