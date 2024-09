Nicolò Melli è uno dei giocatori più forti e determinanti della storia recente e contemporanea del basket italiano. Non sono molti i giocatori della nostra penisola che possono vantare una carriera di tutto rispetto nell’NBA, la lega di basket più luccicante in tutto il mondo. Melli fa sicuramente eccezione. 205 cm di altezza e 107 kg di peso, tra il 2019 e il 2021 Nicolò Melli milita nell’NBA, trascorrendo due stagioni di tutto rispetto. Grazie ai 14 punti messi a referto alla prima partita, diventa l’italiano a segnare di più al suo debutto nella lega americana. Dopo il suo ritorno in Italia si afferma all’Olimpia Milano, dove diventa anche leader e capitano della squadra. Scopriamo di più sul talento nato a Reggio Emilia: ecco 5 cose da sapere su Nicolò Melli. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Yong Teck Lim/Getty Images)

L’infanzia e gli esordi

Nicolò Melli nasce il 26 gennaio 1991 a Reggio Emilia. E’ figlio della pallavolista argento olimpico statunitense 1984 Julie Vollertsen, da cui eredita la seconda cittadinanza americana. Il padre era un giocatore di basket in categorie minori. Nonostante la forte tentazione di ripercorrere le orme della mamma e darsi alla pallavolo, Melli sceglie di intraprendere il proprio cammino con il basket ed esordisce in Serie A all’età record di soli 14 anni, per via di un’epidemia influenzale che aveva obbligato la Reggiana a schierare diversi giovani. In tre anni a Reggio Emilia si mette in mostra come uno dei migliori talenti nello scenario nazionale e infatti è nel gruppo dell’Italia U20 che vince l’argento agli Europei di categoria.

La storia d’amore con Milano

Nel 2010 viene acquistato dall’Olimpia Milano. A parte una parentesi di sei mesi in prestito a Pesaro, Melli rimane per cinque anni nella squadra di Giorgio Armani e si afferma come uno dei migliori difensori del club. Decisivo il suo contributo alla vittoria dello scudetto nel 2014. Nel 2015 forte di una crescita evidente decide di intraprendere un’esperienza all’estero e si trasferisce prima in Germania al Bamberg, poi in Turchia al Fenerbahce, fino ad approdare in NBA nel 2019. Ma i veri amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Nel 2021 l’Olimpia Milano annuncia il ritorno di Melli, che firma un contratto triennale e diventa capitano della squadra. E’ uno elementi cruciali del recente ciclo di vittorie di Milano, che mette in fila tre campionati conquistati consecutivamente. Nell’estate del 2024 però L’Olimpia comunica la separazione tra le parti. Una notizia che il giocatore non digerisce fino in fondo: “Due o tre giorni fa ho ricevuto la telefonata, durata 45 secondi, nella quale Ettore mi comunicava che la società aveva deciso di prendere un’altra direzione. Ripeto: scelta legittima, ma non mi è stato spiegato se il motivo fosse tecnico o di altra natura“.

(Photo by Roberto Finizio/Getty Images)

Quanto guadagna Nicolò Melli all’anno?

Le cifre maggiori Melli le porta a casa – com’è ovvio che sia – in NBA. Con i Dallas Mavericks firma un contratto con un ingaggio da 3,9 milioni di dollari a stagione, grossomodo la stessa cifra che percepiva anche a New Orleans. A Milano lo stipendio del giocatore si aggira intorno ai 2 milioni, ma a contratto scaduto l’Olimpia non riesce a garantirgli le stesse cifre e anche per questo motivo il giocatore passa al Fenerbahce. In Turchia firma un biennale da circa 1.3/1.4 milioni di euro a stagione.

Dove vive Melli?

Nicolò Melli vive attualmente a Istanbul. Il 25 giugno 2024 ha infatti firmato un nuovo contratto con il Fenerbahce fino al 2026. Non si tratta della prima esperienza in Turchia per lui. Ha soggiornato nella città divisa dal Bosforo anche nel biennio 2017-2019, periodo in cui è riuscito a portarsi a casa la Coppa del Presidente e il campionato nel primo anno e la Coppa di Turchia nel secondo.

Vita privata

Mentre Melli è in Germania con la maglia del Brose Bamberg, conosce anche Katharina Ettenreich che, nel 2019, diventa sua moglie. Non si conosce molto di lei e la coppia è molto riservata riguardo alla vita privata. I due si sposano a Reggio Emilia, nella chiesa di San Prospero, mentre il 7 gennaio 2021 nasce la loro prima figlia: Matilde. Oggi Melli ha trentatré anni e – nonostante sia ormai un veterano della pallacanestro – non ha alcuna intenzione di abbandonare gli alti livelli che gli appartengono.

