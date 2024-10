Andrea Cinciarini è uno dei migliori playmaker italiani dell’ultimo decennio. Una carriera tutta italiana, sia a livello di club che con la maglia della Nazionale azzurra. L’8 gennaio 2023 diventa il giocatore con più assist all’attivo nella storia della Serie A, superando Gianmarco Pozzecco. La carriera di Andrea Cinciarini è quasi completamente legata all’Italia. Dal suo esordio con Pesaro infatti – club in cui è cresciuto nelle giovanili – non ha praticamente mai abbandonato il basket del nostro Paese. Anche per questo motivo oggi la sua figura è iconica della nostra pallacanestro. Fatta eccezione per una breve esperienza in Spagna a Saragozza, ha trascorso oltre vent’anni di carriera – ancora in corso – all’interno dei confini della nostra penisola. Andiamo a scoprire meglio Andrea Cinciarini: la guardia dello Scafati Basket. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Gli esordi di Cinciarini

Andrea Cinciarini nasce a Cattolica il 21 Giugno 1986. La sua carriera prende l’avvio a nelle giovanili della V.L. Pesaro. Con questa maglia esordisce in Serie A il 4 ottobre 2003, giocando un minuto contro l’Olimpia Milano. Nella stagione 2004-2005 gioca in quarta serie nazionale con la divisa della Virtus Pesaro. L’annata successiva passa alla Pallacanestro Senigallia dove si fa notare chiudendo il campionato di Serie B d’Eccellenza con 10,5 punti di media. Nella stagione 2006-07 gioca ancora in terza serie, ma con il Pistoia Basket, conquistando la promozione in Legadue. Il passaggio in Serie A avviene nell’estate del 2007, quando firma con la Sutor Montegranaro un contratto triennale.

La crescita in Serie A

Dopo aver firmato il suo primo contratto da giocatore di Serie A, una stagione dopo – nel 2008 – il club marchigiano lo cede in prestito alla Pall. Pavia (in Legadue) per fargli completare il processo di crescita e far sì che possa giocare con continuità. Una scelta azzeccata visto che conclude la stagione con 9,6 punti e 3,6 assist di media per partita. La stagione successiva torna a Montegranaro e colleziona 31 presenze. Complessivamente con quella maglia Cinciarini totalizza 96 presenze nella massima serie. Nell’estate del 2011 si trasferisce a Cantù, dove rimane per solamente una stagione. Dopodiché firma nel luglio 2012 un contratto biennale con la Reggiana e nella stagione 2013-14 vince l’EuroChallenge con venendo anche eletto MVP di quell’edizione. Nell’annata seguente è tra i protagonisti nella scalata scudetto, interrotta solamente in finale con la sconfitta per 4-3 contro la Dinamo Sassari.

(Foto di Emanuele Cremaschi/Getty Images)

Capitano dell’Olimpia Milano

Nell’estate 2015 Cinciarini firma un contratto biennale con l’Olimpia Milano. Il palcoscenico più luccicante raggiunto in carriera dal giocatore nato a Cattolica, che non vuole farsi sfuggire l’occasione e dimostra subito un invidiabile spirito di lotta e abnegazione. Dopo solamente una stagione viene nominato capitano della squadra. Sull’esperienza a Milano si è espresso con le seguenti dichiarazioni: “Le mie aspettative arrivato a Milano erano importanti. Quando vedi tutte quelle coppe e trofei, vedi sei capitano in una società così grande e importante, l’obiettivo era fare bene e vincere. Avevo firmato un 2+1 e quindi l’aspettativa era fare tre anni a Milano, poi sono diventati sei. C’è stato di tutto e di più. Nove trofei, l’anno scorso alle Final Four di Eurolega, la società è cresciuta, la squadra è cresciuta, gioie, vittorie, sconfitte, c’è stato un mix di tutto. L’ultimo piccolo rammarico è, con il Covid, non aver potuto godere dei tifosi nell’ultimo anno e mezzo“.

Il record di assist

Dopo aver trascorso sei anni a Milano, nel 2021 Cinciarini torna a Reggio Emilia. Il 12 febbraio 2022 mette a segno un primo record: grazie ai 12 punti, 11 rimbalzi e 10 assist messi a referto contro Treviso è il primo giocatore italiano per nascita in Serie A a realizzare una tripla doppia. Prima di lui – in assoluto – nel nostro campionato ci era riuscito nel 2003/04 Tyrone Grant. Il 13 marzo del 2022 dopo la vittoria contro Cremona eguaglia il primato di Luca Vitali per il maggiore numero di assist messi a segno in una singola partita di Serie A: 18. Ma il record migliore Cinciarini lo registra l’8 gennaio del 2023, diventando il giocatore con più assist realizzati nella storia della Serie A, superando quota 1 772 di Gianmarco Pozzecco, fino a quel momento al primo posto di questa particolare classifica. Successivamente, nella gara vinta da Pesaro contro la Virtus Bologna diventa il primo giocatore nella storia della Serie A a raggiungere e superare i 2000 assist in carriera in campionato.

La famiglia di Cinciarini

Andrea Cinciarini è sposato con Alessia Marchini e insieme hanno un figlio, Alessandro. Alessia, la moglie, è laureata in psicologia ed è una mental coach. La coppia si è conosciuta quando erano molto giovani su una spiaggia a Pesaro, come rivelato dalla stessa Alessia: “Andrea ed io ci siamo conosciuti in spiaggia a Pesaro, io avevo sedici anni e lui 21, due ragazzini, lui giocava contro mio papà in un torneo. Ma io ero fidanzata, oltre che in un periodo complicato, e ci siamo messi insieme tre anni dopo“.

