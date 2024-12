Danilo dalla Juventus al Napoli: c’è l’ok del giocatore ma no allo scambio con Raspadori

Danilo al Napoli, l’affare tra Juventus e gli azzurri si fa definendo: sarebbe arrivato l’ok del giocatore, invece perde quota lo scambio con Raspadori. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per il mercato di gennaio, e uno dei nomi sul tavolo è quello dell’esperto centrale brasiliano attualmente alla Juventus.

Danilo-Napoli: il difensore accetta ma ora la trattativa è in stallo ‼️



Secondo 'Il Mattino' infatti, ci sarebbe il 'si' del difensore ma non la volontà degli azzurri di cedere Raspadori alla Juventus 😳#Danilo #Juventus #Napoli #Raspadori pic.twitter.com/jwgmyaKarX — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) December 22, 2024

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Danilo avrebbe già espresso il suo gradimento per il trasferimento, ma l’operazione non coinvolgerebbe alcuno scambio con i bianconeri. L’ipotesi di uno scambio tra Danilo e Raspadori sembra infatti tramontare per due motivi: da un lato, il Napoli non intende cedere l’attaccante ex Sassuolo alla Juventus; dall’altro, l’entourage di Danilo non gradisce che il trasferimento sia legato a uno scambio diretto.

Resta invece sullo sfondo l’idea che il giocatore possa rescindere consensualmente il contratto con la Juventus per poi firmare con il Napoli un accordo di un anno e mezzo. Nel frattempo, Danilo non sarà disponibile stasera per la sfida della Juventus contro il Monza. Sebbene inizialmente convocato da Thiago Motta per la trasferta all’U-Power Stadium, il brasiliano non ha recuperato da una lieve distorsione alla caviglia, come confermato da TMW.

