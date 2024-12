Gigio Donnarumma, l’agente getta più di un’ombra sul suo futuro al PSG

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è sempre più un tema caldo. Il portiere italiano, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scade nel 2026, vive una stagione di alti e bassi, tra prestazioni altalenanti e momenti difficili, come la recente scelta di Luis Enrique di preferire Matvey Safonov in alcune partite chiave.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, la dirigenza del PSG avrebbe deciso di attendere la fine della stagione per prendere una decisione definitiva sul ruolo di Donnarumma nella squadra. Questo periodo di incertezza sembrerebbe aver influito sui negoziati per il rinnovo del contratto, che al momento sono in fase di stallo.

L'agente di #Donnarumma a Radio Sportiva conferma quanto detto in anteprima quasi un mese fa sullo stallo con il #PSG: "Se parliamo di contratto no, è in scadenza 2026. Stiamo vedendo, ora c'è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei… https://t.co/kXeV1o3cZW pic.twitter.com/h7kbxdQpEE — Armando Areniello (@ArmandoAreniell) December 21, 2024

Le dichiarazioni dell’agente Enzo Raiola

Durante un’intervista a Radio Sportiva, l’agente di Donnarumma, Enzo Raiola, ha parlato sia delle condizioni fisiche del portiere che del suo futuro. Dopo il duro scontro con Wilfried Singo durante Monaco-PSG, Raiola ha rassicurato tutti: “Ero presente alla partita. È stato uno shock vederlo dal vivo, ma gli accertamenti hanno dato esito rassicurante. Fortunatamente non ci sono danni gravi, anche se l’impatto è stato orribile”.

Spostandosi poi sul tema del futuro contrattuale, Raiola ha spiegato: “Il contratto scade nel 2026. Al momento c’è una pausa nei negoziati per riflettere su alcuni aspetti. Non abbiamo previsioni, tutto è in fase di stand-by. In trattativa può succedere di tutto. Per quanto riguarda un possibile ritorno in Italia, mai dire mai. Non escludiamo nulla per il futuro, ma ora Donnarumma è concentrato su questa stagione”.

Donnarumma, dubbi e riflessioni sul rapporto con il PSG

Donnarumma, dal canto suo, sembra interrogarsi sulla stima che il club nutre nei suoi confronti. L’assenza contro il Bayern Monaco, secondo quanto riportato da L’Équipe, lo avrebbe colpito particolarmente, alimentando la sensazione di essere trattato come un giocatore “non indispensabile”.

Queste dinamiche potrebbero rappresentare una leva per mettere pressione al PSG in vista di una possibile ripresa delle trattative. Tuttavia, con la stagione ancora in corso e i riflettori puntati sul campo, il futuro di Donnarumma rimane avvolto nell’incertezza.

