Tutti pazzi per Shpendi: i grandi club sulle tracce del baby bomber del Cesena

Cristian Shpendi è il nome che sta catalizzando l’attenzione del calcio italiano e internazionale. A soli 21 anni, l’attaccante del Cesena si sta imponendo come uno dei talenti più promettenti, grazie a una stagione da incorniciare: 12 gol in Serie B e 2 in Coppa Italia, oltre ai 20 centri della scorsa stagione in Serie C. Nonostante un infortunio alla caviglia nell’ultima gara contro il Cosenza, che lo terrà fuori circa un mese, il suo nome resta al centro delle cronache sportive e del calciomercato.

Poi quando avete tempo parliamo di questo ragazzo qui ⬇️, Christian Shpendi, attaccante 21enne che in 12 partite ha segnato 8 gol (capocannoniere, anche oggi su rigore), trascinando il Cesena, in 4° posizione, verso la serie A. pic.twitter.com/MKI3HkJzMQ — Thiago Mottismo (@AntoCigg) November 10, 2024

Un bomber precoce: chi si è già mosso per Shpendi

Cristian Shpendi è l’emblema del Cesena, squadra che vive una stagione ricca di entusiasmo, con il giovane attaccante come simbolo della rinascita bianconera. La sua capacità di segnare in ogni situazione e con grande opportunismo lo rende un profilo ambito, anche se il Cesena non intende privarsene a gennaio. Con il rinnovo fino al 2028 e un ingaggio rivisto al rialzo, la società si è mossa per blindare il suo gioiello, ma il prezzo fissato di 15 milioni di euro lascia intuire che sarà difficile resistere alle sirene estive.

Diverse squadre si sono già mosse. In Italia: La Juventus, il Napoli e il Torino stanno monitorando con attenzione le sue prestazioni, ma è la Fiorentina ad aver fatto il primo passo concreto. Tuttavia, la richiesta del Cesena ha momentaneamente frenato i viola, disposti ad offrire in partenza 15 milioni. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un interessamento concreto dell’Atalanta, da sempre ambiente in cui i giovani talenti si sono consacrati: basti pensare agli ultimi, Retegui e De Ketelaere. Anche club stranieri, attraverso i loro osservatori, stanno preparando un possibile assalto in estate, alimentando una probabile asta internazionale: questo anche grazie all’agente del giovabe bomber bianconero, Fali Ramadani.

Difficile che il Cesena lo lasci partire prima di giugno

Cristian Shpendi è una delle sorprese più luminose del campionato cadetto, un cannoniere giovane che mancava da tempo in Serie B. Dove finirà? Il suo stile di gioco e la capacità di segnare in qualsiasi situazione lo rendono ideale per un club di livello superiore, ma il Cesena vuole godersi ancora per un po’ il suo gioiello, almeno fino a giugno.

Acquistare Shpendi significherà puntare su un giovane con un potenziale enorme, ma che necessita di un ambiente che gli permetta di crescere senza eccessive pressioni. Il tempo e l’esperienza faranno il resto per questo ragazzo che sta riscrivendo le regole del bomber moderno in Serie B.

