Cristian Shpendi, mezza Serie A sulle tracce del bomber gioiello del Cesena

Cristian Shpendi, giovane attaccante italo-albanese bomber del Cesena e attuale capocannoniere della Serie B, è inseguito da mezza Serie A. Il classe 2003, che veste anche la maglia della nazionale U21 dell’Albania ed è cresciuto nelle giovanili del Cesena, ha ribadito l’attaccamento alla maglia del cavalluccio, sottolineando il senso di appartenenza e l’orgoglio nel giocare per i tifosi romagnoli. “Indossare la maglia del Cesena è un motivo di orgoglio e di appartenenza verso questa città. Ogni volta che indosso questa casacca sento di dover dare tutto per questa città e per questi tifosi”, ha detto recentemente Cristian.

Ma che numeri pazzeschi ha Cristian Shpendi? pic.twitter.com/XZeqt1yUuG — Luca Petitti (@luca_petitti) November 10, 2024

Shpendi è stato anche protagonista determinante con i suoi gol (20) della storica promozione del Cesena in B, avvenuta dopo 6 anni di purgatorio in Serie C. Tuttavia, nonostante le sue parole d’amore per la squadra, sembra inevitabile che questa possa essere la sua ultima stagione con il Cesena, a meno di una sorprendente promozione in Serie A. Secondo Tuttocesena.com, diverse squadre di Serie A monitorano da vicino Shpendi: Napoli, Atalanta, Torino e Fiorentina sarebbero interessate, con quest’ultima favorita per aggiudicarsi il giovane attaccante. Anche il fratello gemello, Stiven, attualmente in forza alla Carrarese, potrebbe attirare attenzione dalle stesse società. Inoltre, club come Cagliari, Como e Lecce starebbero valutando l’opzione di ingaggiarlo già a gennaio, sebbene il Cesena difficilmente si priverà del suo attaccante di punta a metà stagione, considerato anche il buon piazzamento della squadra al quarto posto in classifica.

La speranza del Cesena è che Shpendi continui a segnare con questo ritmo: altri dieci gol potrebbero far lievitare la sua valutazione fino a oltre 10 milioni di euro, una somma che rappresenterebbe un notevole introito per il club.

Leggi anche: