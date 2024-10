Salernitana-Cesena è finita 1-1, ma a far discutere è un episodio davvero clamoroso. L’arbitro Gabriele Scatena ha fischiato la fine del match un attimo prima del gol della vittoria degli ospiti. Sul punteggio di 1-1 e con la Salernitana in dieci uomini per l’espulsione del portiere Fiorillo, il Cesena stava attaccando per conquistare la vittoria.

Incredibile quanto successo nel finale di Salernitana-Cesena 😮

I romagnoli segnano il gol vittoria al 95' ⚽

Ma l'arbitro aveva già fischiato la fine del match ❌🔚#SalernitanaCesena #SerieBKT #DAZN pic.twitter.com/RfIWdd9FJb — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 30, 2024

L’azione che avrebbe potuto essere decisiva si è sviluppata nei secondi finali della partita, quando l’attaccante del Cesena, Shpendi, è entrato in area e ha servito a Pieraccini un pallone perfetto per il facile tap-in. Ma un attimo prima che il pallone superasse la linea di porta, Scatena ha sancito la fine del match.

il fischio dell’arbitro è stato appena percettibile, ma la rete è stata invalidata. I giocatori del Cesena hanno immediatamente protestato contro la decisione, chiedendo spiegazioni all’arbitro, ma non c’è stato niente da fare: il match è terminato con il punteggio di 1-1.

Salernitana-Cesena, un caso che farà discutere a lungo

L’episodio ha scatenato accese discussioni sui social, dove molti tifosi e addetti ai lavori hanno criticato l’operato del direttore di gara, evidenziando come il fischio sia arrivato in un momento decisivo per le sorti dell’incontro. Le immagini dell’episodio sono subito diventate virali.

Il caso di Salernitana-Cesena è destinato a fare scuola, e possiamo scommettere che saranno in molti a mettere in discussione l’operato dell’arbitro. Resta da vedere se il Cesena presenterà un reclamo ufficiale o se la questione verrà archiviata come un clamoroso errore di tempismo, mentre il campionato di Serie B sempre più infuocato.

Leggi anche: