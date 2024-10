Atalanta-Monza 2-0, Samardzic show e Zappacosta: terzo posto per la Dea

Atalanta-Monza 2-0, un super Samardzic e Zappacosta regalano il successo e il terzo posto alla Dea dopo 70 minuti di partita bloccata. L’Atalanta conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Settanta minuti di paziente pressione e venti finali di determinazione sono bastati ai bergamaschi per piegare la resistenza dei brianzoli, chiudendo il match con gli “olè” del pubblico e confermandosi tra le formazioni più in forma del momento. Festa in attesa del Napoli capolista, mentre il Monza, sconfitto, dovrà cercare una risposta decisa nel prossimo match contro il Milan.

La gara ha seguito un copione molto diverso rispetto alla goleada contro l’Hellas Verona. Il Monza ha adottato un approccio prudente, rimanendo ben compatto nella propria metà campo e concedendo pochi spazi. L’occasione più interessante è arrivata per Retegui, ma il suo tiro è stato neutralizzato da Turati. L’Atalanta ha faticato a costruire gioco, rallentata dalla solidità difensiva degli ospiti, e il primo tempo si è concluso tra le proteste del pubblico, infastidito dalle numerose interruzioni. Anche una conclusione di Bianco, parata da Carnesecchi, ha ben fotografato una prima frazione più orientata alla prudenza che alla ricerca della vittoria.

Nella ripresa, Gasperini ha cercato di dare nuova energia ai suoi, inserendo Samardzic per Lookman. Il serbo ha subito portato vivacità, e l’Atalanta ha aumentato il ritmo, trovando finalmente il varco al 70° minuto grazie a Samardzic stesso, che ha beffato Turati con un sinistro ravvicinato. Dopo il gol, i bergamaschi hanno acquisito sicurezza, e al minuto 88 Zappacosta ha chiuso i conti con un tiro preciso all’angolo. La vittoria permette all’Atalanta di proiettarsi momentaneamente al terzo posto, mentre il Monza recrimina per un gol annullato a Vignato, penalizzato per una spinta di D’Ambrosio.

Leggi anche: