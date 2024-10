Juventus-Parma 2-2, i Ducali per due volte in vantaggio strappano un prezioso pari allo Stadium: ennesimo pareggio per Motta. All’Allianz Stadium, la partita inizia con il Parma inaspettatamente protagonista: al 2′, Bonny obbliga Di Gregorio alla prima parata, e al 3′ arriva il vantaggio dei ducali. Balogh trova Delprato in area, e il difensore centrale, con un colpo di testa ravvicinato, batte il portiere della Juventus. La Juve appare destabilizzata da questo avvio shock, e solo al 13′ riesce a reagire con una grande occasione: Suzuki respinge il colpo di testa di McKennie, ma Vlahovic manca incredibilmente il tap-in da pochi passi, mandando alto.

La Juventus, spinta più dalla rabbia che dalla razionalità, lascia spazi per le ripartenze emiliane, e in una di queste Bernabe e Bonny per poco non raddoppiano. Il Parma, però, non concretizza, e i bianconeri trovano il pareggio: su calcio d’angolo, Weah pennella per McKennie, che infila di testa nell’angolino. Sembra l’inizio della riscossa della Juventus, ma al 39′ il Parma passa di nuovo in vantaggio: Man serve un perfetto assist per l’inserimento di Sohm, che buca Di Gregorio e porta i suoi sull’1-2, risultato su cui si chiude il primo tempo.

Nel secondo tempo, Thiago Motta non cambia subito, mentre Pecchia inserisce Hernani al posto dell’esordiente Keita. Solo quattro minuti dopo l’inizio della ripresa, la Juve trova il pareggio grazie a Thuram, che sfonda centralmente e serve Conceicao; questi appoggia per Weah, che segna da pochi passi il gol del 2-2. L’ingresso di Yildiz e Savona aumenta la pressione offensiva della Juventus, che alza il baricentro e costringe il Parma nella propria metà campo. Il match si fa più intenso, con continui cambi di fronte.

Anche Koopmeiners fa il suo ingresso in campo, supportato da una protezione in carbonio per le costole, e al minuto 82 Di Gregorio salva i bianconeri, fermando Charpentier lanciato a rete. Gli ultimi minuti vedono la Juve in forcing continuo, con il Parma che cerca di colpire in contropiede senza però concretizzare le occasioni. Il match termina quindi con un pareggio, frutto di una gara equilibrata e ricca di emozioni.