Monza-Juventus, le probabili formazioni: Motta ancora con McKennie terzino sinistro

Monza-Juventus probabili formazioni del match valido per la diciassettesima giornata della Serie A che si gioca oggi alle 21 allo U-Power Stadium. Il Monza, spinto dal pubblico di casa, proverà a fare leva sulla compattezza e sull’organizzazione difensiva, ma le assenze di Djuric e Maldini potrebbero influire sull’efficacia in fase offensiva.

La Juventus, invece, cercherà di proseguire il lavoro di sperimentazione visto nelle ultime gare, puntando sull’estro dei suoi trequartisti e sull’affidabilità di Vlahovic. Sarà una partita interessante, con il Monza deciso a sorprendere e i bianconeri determinati a consolidare i progressi mostrati recentemente.

Le scelte di Nesta

Il Monza si prepara ad affrontare una sfida impegnativa contro la Juventus, ma Alessandro Nesta dovrà fare i conti con due assenze pesanti: Djuric, fuori per infortunio, e Maldini, fermato da una squalifica. Questi forfait costringeranno l’allenatore a ridisegnare l’attacco, con Mota schierato come punta centrale, supportato da Caprari e Ciurria. In mezzo al campo spazio a Bondo e Bianco, con Pedro Pereira e Kyriakoupoulos sulle fasce. La linea difensiva, davanti a Turati, sarà composta da Izzo, Pablo Marì e Carboni, per una formazione equilibrata che proverà a mettere in difficoltà i bianconeri.

Le scelte di Motta

Dall’altra parte, la Juventus di Motta dovrebbe confermare molte delle scelte viste in Coppa Italia, dando continuità ad alcuni esperimenti interessanti. In mediana ci sarà ancora Koopmeiners, affiancato da Locatelli, mentre sulla trequarti agiranno Yildiz, Conceicao e Nico Gonzalez, quest’ultimo al momento favorito su Mbangula. In attacco spazio al solo Vlahovic, chiamato a concretizzare le occasioni. In difesa, da destra verso sinistra, dovrebbero partire titolari Savona, Gatti, Kalulu e McKennie, in un assetto che cerca solidità e fluidità nella spinta sulle fasce.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakoupoulos; Ciurria, Caprari; Mota.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic.

