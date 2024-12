Home | Atalanta-Empoli, le probabili formazioni: Gasperini con l’artiglieria pesante in attacco

Atalanta-Empoli probabili formazioni del match valido per la diciassettesima di Serie A che si gioca alle 18 di oggi a Bergamo. La sfida si preannuncia combattuta: l’Atalanta vuole consolidare il primato in classifica, mentre l’Empoli cercherà di mettere in difficoltà i nerazzurri nonostante le numerose assenze.

Le scelte di Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini è pronto a sfidare l’Empoli con una formazione offensiva, nonostante l’assenza di De Roon a centrocampo, fermato per squalifica. Al suo posto agiranno Pasalic ed Ederson, una coppia che garantisce equilibrio e dinamismo.

In difesa, il tecnico conferma il terzetto composto da Kossounou, Hien e Kolasinac a protezione di Carnesecchi. Sulle fasce ci saranno Zappacosta a sinistra e Bellanova a destra, con Ruggeri ancora in dubbio per un trauma contusivo al piede destro.

In attacco, Gasperini sceglie un tridente pesante, schierando dal primo minuto De Ketelaere, Retegui e Lookman, per sfruttare al meglio il potenziale offensivo della squadra.

Atalanta-Empoli probabili formazioni, le scelte di Roberto D’Aversa

L’Empoli di Roberto D’Aversa deve fare i conti con numerose assenze, tra cui quella di Solbakken, recentemente operato alla spalla, e di De Sciglio, fermato per squalifica. Nonostante le difficoltà, i toscani si preparano a dare battaglia alla capolista.

In difesa, spazio al trio Goglichidze, Ismajli e Viti, con Gyasi e Pezzella a presidiare le corsie esterne. A centrocampo, il ritorno di Henderson potrebbe portare all’esclusione di uno tra Cacace e Anjorin, mentre Maleh è favorito per una maglia da titolare con Grassi che partirà dalla panchina.

Sulla trequarti, poche alternative per D’Aversa, che potrebbe confermare Cacace accanto a Esposito. In attacco, fiducia a Colombo, ormai punto fermo nel ruolo di centravanti.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hine, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman; Retegui.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

