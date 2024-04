Cultura italiana in lutto, è morto Salvatore: se ne va un grande

Cultura italiana in lutto: è morto Salvatore. La prematura scomparsa dell’uomo, avvenuta all’improvviso, ha lasciato sconcertati coloro che lo conoscevano. Stando ai messaggi di cordoglio visibili sui social subito dopo la notizia Salvatore ha lasciato un segno in coloro che lo hanno frequentato e conosciuto professionalmente e nell’ambito privato. (Continua a leggere dopo le foto)

È morto Salvatore Visone, al vertice dell’Ordine degli Architetti di Napoli

È morto Salvatore Visone, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Napoli e Provincia. La notizia della sua prematura scomparsa è stata diffusa, come riporta Fanpage, dallo stesso sodalizio professionale sui suoi canali social: “Non avremmo mai voluto scrivere questo post. Questa mattina, all’improvviso, ci ha lasciato Salvatore Visone. Da anni e per tradizione, la storia di Salvatore è quella del nostro Ordine. Con la grandissima generosità e passione note a chi lo ha conosciuto, Salvatore si è sempre battuto a tutela dei colleghi e della professione; quest’Ordine, la tua casa, non sarà più la stessa senza di te. Ciao Sasà. Per un ultimo saluto le esequie si terranno mercoledì 10 alle ore 16 alla chiesa di San Michele Arcangelo ad Ottaviano”.

