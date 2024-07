Crollo a Scampia, la straziante notizia sulle cuginette di 4 e 7 anni: come stanno

Scampia è un quartiere di Napoli, situato nell’area nord della città, appartenente alla Municipalità VI. Le vele di Scampia sono un complesso residenziale costruito nell’omonimo quartiere di Napoli tra il 1962 e il 1975. Prendono il nome dalla loro forma triangolare, che ricorda quella di una vela: ogni costruzione, larga alla base, va restringendosi man mano che si sale verso i piani superiori. In questi giorni si è verificato un crollo nella vela blu, causando morti e feriti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Crollo nel centro commerciale in Italia: urla e panico per i presenti

Leggi anche: Crollo Esselunga, perché è successo: l’ipotesi choc

Leggi anche: Crollo Esselunga, chi sono le vittime: il terribile sospetto

Leggi anche: Crollo Esselunga, sempre più strage: cosa hanno trovato

Crollo a Scampia, come stanno le cuginette di 4 e 7 anni

Mya e Patrizia lottano per la vita. Insieme, anche in corsia d’ospedale, come nella Vela Celeste di Scampia (Napoli) dove giocavano nel ballatoio quando è crollato. Hanno 4 e 7 anni, sono cugine e le loro condizioni sono gravi. Entrambe le piccole sono in rianimazione all’Ospedale Santobono e hanno gli stessi traumi a testa, braccia e gambe. Potrebbero non farcela e i medici stanno facendo di tutto per salvarle. Nella stessa struttura, ma in un altro reparto, ci sono anche le altre 5 bambine rimaste ferite nel crollo. Vittoria Montemurro, la direttrice sanitaria dell’ospedale pediatrico, al Corriere del Mezzogiorno, ha dichiarato: “Le due piccole pazienti, Patrizia e Mya, ricoverate in rianimazione con prognosi riservata, presentano condizioni stabili pur nell’estrema gravità”.

“Scopriamo altri dettagli nella pagina successiva”