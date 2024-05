Home | Crollo nel centro commerciale in Italia: urla e panico per i presenti

Uno scricchiolio, poi un altro ancora. Rumori che hanno indotto le squadre di sicurezza e gli uomini dell’antincendio di un noto centro commerciale italiano ad allontanare le persone che in quel momento affollavano il posto. Ed è stata solo la prontezza degli uomini intervenuti e la loro capacità di mettere in sicurezza i luoghi in pochi istanti prima del crollo ad evitare il peggio sabato sera nella galleria commerciale più grande del Mezzogiorno. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Caserta, crolla il soffitto del Centro Commerciale Campania

Paura ieri sera, 11 Maggio 2024, intorno alle 22,30, al Centro Commerciale “Campania” di Marcianise, in provincia diCaserta, dove per cause in corso di accertamento è crollata una controsoffittatura. Il centro commerciale coperto è ricco di luci con negozi famosi e ristoranti disposti su 2 livelli e per questo motivo, soprattutto nel fine settimana, è strapieno di gente. Fortunatamente il crollo, anche dell’impiantistica installata tra cavi elettrici ed altro, si è verificato in una zona chiusa poco prima e, quindi, non frequentata.

