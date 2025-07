Meteo, rischio temporali improvvisi nel weekend: le regioni esposte. L’estate 2025 non ha intenzione di mollare la presa. Dopo qualche giorno di tregua, l’anticiclone tornerà a fare la voce grossa su buona parte dell’Italia, portando con sé temperature roventi e cieli sereni. Ma attenzione: il caldo non sarà l’unico protagonista della settimana. Tra mercoledì 16 e domenica 20 luglio ci sarà spazio anche per instabilità improvvise, temporali violenti e sbalzi termici in alcune aree del Paese. Il risultato? Un mosaico meteorologico complesso che mescola afa, sole, piogge e venti in quota. Le giornate sembrano tutte simili, ma a ben guardare raccontano storie molto diverse.

Caldo e anticiclone: il ritorno dell’afa

Tra il 16 e il 18 luglio, sarà l’anticiclone subtropicale a dominare le scene, con un rinforzo progressivo che garantirà cieli sereni e poche nuvole su gran parte delle regioni italiane. Tuttavia, la morsa dell’afa non sarà uniforme. Mentre al Centro-Sud si registreranno picchi fino a 38°C su Tavoliere delle Puglie, Materano e Sicilia interna, e oltre 40°C nelle zone interne della Sardegna, al Nord la situazione sarà più frastagliata.

Il caldo, infatti, sarà “disturbato” da un flusso di correnti umide atlantiche che, come spiegano gli esperti di 3B Meteo, “di tanto in tanto, toccherà l’arco alpino innescando qualche temporale”. Si tratterà di fenomeni localizzati ma intensi, con temporali pomeridiani pronti a sorprendere anche in una giornata apparentemente stabile.

Temporali sul Nordest: instabilità in agguato

Giovedì 17 luglio 2025 sarà la giornata più instabile della settimana, soprattutto al Nordest. “L’impulso instabile che avrà lambito le Alpi punterà verso i Balcani”, si legge nelle previsioni, favorendo rovesci su Triveneto e versante adriatico, accompagnati da un generale calo delle temperature. Anche il versante appenninico centro-meridionale vedrà un aumento dell’instabilità, con temporali intensi tra Lazio, Abruzzo e Basilicata, in alcuni casi capaci di raggiungere le coste abruzzesi.

La situazione migliorerà già il giorno successivo. Venerdì 18, con l’anticiclone in rinforzo, tornerà il sole quasi ovunque, ad eccezione di qualche pioggia residua su Alpi orientali, pianura veneta e friulana, e isolati fenomeni di calore sulla dorsale tosco-emiliana. Nel resto d’Italia, il sole dominerà, salvo isolati rovesci pomeridiani sull’Appennino meridionale.

