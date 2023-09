Coppa Davis, Arnaldi batte Borg e manda l’Italia a Malaga

Matteo Arnaldi è l’eroe di giornata che batte Borg e qualifica l’Italia ai quarti di finale di Coppa Davis. Gli Azzurri giocheranno a Malaga a novembre.

Arnaldi chiude i conti

Matteo Arnaldi non sbaglia il colpo e chiude la questione con la Svezia. L’italiano liquida con un 6-4 6-3 Leo Borg, figlio d’arte del famoso tennista, e manda la nostra nazionale ai quarti di finale di Coppa Davis. La prossima gara, ininfluente per il passaggio del turno, vedrà nell’altro singolo il nostro Lorenzo Sonego sfidare Elias Ymer. Il gruppo di Volandri ha saputo archiviare in fretta la sconfitta contro il Canada e centrare vittorie decisive contro il Cile e contro la Svezia. I canadesi hanno chiuso il Girone A da primi classificati, mentre gli azzurri si presenteranno ai sorteggi da seconda della classe. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Sonego e Musetti si danno la mano durate il doppio di Italia-Cile in Coppa Davis (Getty Images)

Si vola ai quarti in Spagna

L’Italia si qualifica ai quarti per la seconda volta di seguito. Nel tabellone delle Finals ci sono anche la Finlandia, la Serbia di Djokovic, il Canada, l’Australia, l’Olanda, la Repubblica Ceca e una tra Gran Bretagna e Francia. I sorteggi avverranno martedì prossimo alle ore 12.00: per gli Azzurri all’orizzonte c’è l’Olanda oppure la vincente del Gruppo B. L’Italia non vince la competizione dal lontano 1974. I quarti si disputeranno il 21-24 novembre, semifinali il 25 e finale il 26.

