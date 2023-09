Derby senza storia con l’Inter che domina dall’inizio alla fine. Il Milan incassa una goleada pesante, Mkhitaryan mattatore della serata.

L’Inter stravince il derby

Il Milan esce seriamente ridimensionato dal derby di questa sera. La goleada incassata è simbolo di un divario che continua ormai da un paio di anni, mentre Simone Inzaghi mette in bacheca il quinto derby consecutivo. Già dopo pochi minuti si capisce come andranno le cose e i rossoneri pagano il solito avvio choc nella stracittadina perdendo un pallone velenoso, finito prima sui piedi Dimarco e infine in rete dopo la deviazione di Mhkitaryan. L’armeno, che aveva segnato in Champions anche l’anno scorso proprio contro Pioli, raddoppierà poi nella ripresa. Thiaw imbarazzante rimedia un giallo ingenuo, poi sbanda quando Thuram lo ubriaca e insacca all’incrocio dei pali. Due a zero all’intervallo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il vantaggio dell’Inter dopo pochi minuti di gioco (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Il Milan crolla nella ripresa

Il gol di Leao su iniziativa personale è solo un break prima della goleada interista. Mkhitaryan trova la seconda rete personale con colpevole deviazione ancora di Thiaw, Theo Hernandez entra fuori tempo su Lautaro regalando il rigore all’Inter. Breve discussione interna, ma poi il capitano argentino lascia la palla a Chalanoglu per il quattro a uno. Nel finale i rossoneri sbandano e i cambi di Pioli (Chukwueze, Jovic e Florenzi) non sortiscono nessun effetto, se non quello di creare confusione e far saltare gli schemi. Frattesi a campo aperto ha la possibilità di chiudere i conti siglando il quinto gol nerazzurro. Inter a punteggio pieno dopo quattro gare, Milan fermo a quota nove e superato dalla Juventus.

